Akole Eco Sensitive Zone: संवेदनशील क्षेत्रात अकोलेतील ४८ गावे; विकासकामे, बांधकामे आणि उद्योगांबाबत निर्बंध?

अकोले: पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सातवी मसुदा अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेत अकोले तालुक्यातील ४८ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे गावांमध्ये भविष्यातील विकासकामे, बांधकामे आणि उद्योगांबाबत निर्बंध लागू होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .त्याअंतर्गत महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांतील गावांचा समावेश करण्यात आला. अधिसूचनेतील गावांमध्ये अवचितवाडी, आंबेवंगण, आंभोळ, आंबित, बारी, बिताका, ब्राह्मणवाडा, धामणवन, येसरठाव, गारवाडी, घाटघर, गोडेवाडी, जडागीरदारवाडी, केळीकोतूळ, केळीओतूर, खेत्रेवाडी, कोळवटे, कोयळे, कोतूळ, कुमशेत, लव्हाळी कोतूळ, लव्हाळी ओतूर, महादेववाडी, मुरशेत, मुठेखेल, पाचनई, पैठण, पूल, पर्यटन प्रकल्प परिसर, रतनवाडी, साम्रद, शेवळी, शेंडी, शिरपुंजे खुर्द, शिरपुंजे बुद्रुक, शिसवद, सोमलवाडी, तळे, उडदावणे, उंबरवाडी, विहीर व वारंघुशी आदी गावांचा समावेश आहे..Ujani Dam Water: एल निनोच्या भितीनं नियोजन केलं पण निर्णय शेतकऱ्यांच्या अंगलट, उजनीतून उन्हाळ्यात पाणी नाही, वीजपुरवठा कमी.कळसूबाई परिसराला विशेष महत्त्व पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा परिसर आहे. अकोले तालुक्यातील हरिश्चंद्रगड-कळसूबाई परिसरातील जैवविविधता लक्षात घेता या भागाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्यातील सुमारे ३६१ चौकिमी क्षेत्र संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते..Dharashiv Tremors: धाराशिव जिल्ह्यात आवाजाचे गूढ! कुठे जमीन हादरली तर कुठे स्फोटासारखे आवाज, पण भूकंपाची नोंद नाही.नवीन खाणकाम, मोठे प्रकल्प बंद प्रस्तावित अधिसूचनेनुसार संवेदनशील क्षेत्रात नवीन खाणकाम, दगडखाणी आणि वाळू उत्खननावर पूर्ण बंदी राहणार आहे. नवीन वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासही निर्बंध असतील. प्रदूषणकारी उद्योगांना परवानगी दिली जाणार नाही. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवरही मर्यादा राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.