कोरोना बरोबरच या साथींचाही नगरकरांना धोका

नगर : शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातच आता शहरात मलेरिया, डेंग्यू आजाराचीही निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने साथरोग नियंत्रणाची मोहीम हाती घ्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शहर उपाध्यक्ष बाबासाहेब गाडळकर यांनी महापालिका आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांच्याकडे केली. तसेच साथरोग नियंत्रणासाठी प्रयत्न करण्यासंदर्भात चर्चा केली. अवश्‍य वाचा - आरोग्य व प्रशासकीय यंत्रणेच्या साथरोग नियंत्रण कार्यात अडथळा आणल्यास... निवेदनात म्हटले आहे की, नगर शहरामध्ये कोरोना संसर्ग विषाणूने थैमान घातले आहे. शहरातील सर्व भागांत कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यातच सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. या काळात मोठ्या प्रमाणात डासांची उत्पत्ती निर्माण होत आहे. त्यामुळे डेंगू, मलेरियाची साथ निर्माण होण्याची दाट शक्‍यता आहे. मागील वर्षी नगर शहरात मोठ्या प्रमाणात डेंग्यू व मलेरियाची साथ निर्माण झाली होती. त्यातून नागरिकांचा मृत्यूही झाला होता. असा प्रकार पुन्हा नगर शहरात होऊ नये याची दक्षता या वर्षात घेण्यात यावी. यासाठी नगर शहरातील सर्व भागांमध्ये औषध व धूर फवारणी करण्यात यावी. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने उपाय योजना कराव्यात अन्यथा कोरोना बरोबरच शहरात डेंग्यू व मलेरियाची साथ निर्माण होईल. तरी लवकरात लवकर प्रशासनाने उपाय योजना करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना मळू गाडळकर, अमित औसरकर उपस्थित होते.

Web Title: Along with Corona, these epidemics also pose a threat to the city