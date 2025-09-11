अहिल्यानगर

Pathardi News: 'पाथर्डी तहसील कार्यालयावर बंजारा समाजाचा मोर्चा'; संविधानिक सवलती लाभलेल्या असताना महाराष्ट्रातील बंजारा समाज वंचित

Pathardi tehsil protest by Banjara community over injustice: इतर राज्यांत संविधानिक सवलती लाभलेल्या असताना महाराष्ट्रातील बंजारा समाज वंचित राहिला आहे. परिणामी तांडे अजूनही पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. स्थलांतरित होत आहेत.
Banjara community members marching to Pathardi Tehsil office demanding justice and constitutional rights.

Banjara community members marching to Pathardi Tehsil office demanding justice and constitutional rights.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथर्डी: राज्यातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी सकल बंजारा समाजाने ​बुधवारी (ता.१०) तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. ​मोर्चा तहसील कार्यालयावर गेल्यानंतर मोर्चाला तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक सामोरे गेले व त्यांनी मोर्चेकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
pathardi
Movement of Banjara community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com