Anna Hazare: शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा हवा; अण्णा हजारेंची मागणी, सर्पदंश-दुष्काळापासून संरक्षणावर भर

अहिल्यानगर: शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार कोणतेही संरक्षण नाही. त्यामुळे शेतकरी संरक्षण कायदा झाला पाहिजे, अशी भूमिका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मांडली. राळेगण सिद्धी (ता. पारनेर) येथे सेवानिवृत्त कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. अशोक ढगे, अशोक सब्बन आदींनी हजारे यांची भेट घेऊन शेतकरी संरक्षण कायद्याबाबत चर्चा केली. .अण्णा हजारे यांनी म्हटले, की अमेरिका, इस्राईल तसेच इतर राष्ट्रांत शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले जाते. शेतकऱ्यांना सर्पदंश, श्वापदापासून मृत्यू, ढगफुटी, दुष्काळाच्या संकटातून संवर्धन करणे व त्या अनुषंगाने संरक्षण कायदा असला पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.