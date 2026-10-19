अहिल्यानगर

Anna Hazare: शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा हवा; अण्णा हजारेंची मागणी, सर्पदंश-दुष्काळापासून संरक्षणावर भर

Ahmednagar News Anna Hazare Calls for Farmer Safety Law: शेतकऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार का? अण्णा हजारेंनी मांडली महत्त्वाची भूमिका
Anna Hazare Calls for Farmer Protection Law in India to Cover Snakebites Wildlife Attacks Droughts and Cloudbursts

Anna Hazare Calls for Farmer Protection Law in India to Cover Snakebites Wildlife Attacks Droughts and Cloudbursts

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सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार कोणतेही संरक्षण नाही. त्यामुळे शेतकरी संरक्षण कायदा झाला पाहिजे, अशी भूमिका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मांडली. राळेगण सिद्धी (ता. पारनेर) येथे सेवानिवृत्त कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. अशोक ढगे, अशोक सब्बन आदींनी हजारे यांची भेट घेऊन शेतकरी संरक्षण कायद्याबाबत चर्चा केली.

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