Anna Hazare Health: अण्णा हजारे रुग्णालयात दाखल; मुख्यमंत्री फडणवीसांसह अनेक मान्यवरांनी घेतली भेट

पारनेर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना मुंबई येथील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये (ता. 31) दाखल करण्यात आले आहे.दरम्यान काल अनेक मान्यवरांनी हजारे यांची भेट घेऊन प्रकृतीची चौकशी केली व लवकर बरे व्हा अशा प्रकारच्या इच्छा व्यक्त केल्या..दरम्यान आजही (ता. 2)विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे ,आदर्श गाव योजनेचे राज्याचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, शिक्षण मंत्री दादा भुसे, प्रा. भानुदास बेरड यांनी अण्णांची भेट घेऊन त्यांच्या तब्बेतीची विचारपूस केली.तसेच काळजी घ्या अशी विनंती केली..दरम्यान काल (ता. 1) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अहिल्यानगरचे पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील त्याच बरोबर पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते, भारतीय जनता पक्षाचे पारनेर तालुकाध्यक्ष राहुल शिंदे यांनीही भेट घेऊन अण्णांच्या प्रकृतीची चौकशी केली व लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या..आजही अनेक मान्यवरांनी रुग्णालयात येऊन हजारे यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. त्यात आमदार कपिल पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, नवी मुबंई महानगर पालिकेचे शिक्षण अधिकारी अशोक कडूस यांनी अण्णांची भेट घेऊन तब्बेतीची विचारपूस केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.