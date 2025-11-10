अहिल्यानगर

Anna Hazare: पुरस्कारार्थींच्या कामाचे मोल अनमोल: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे; राळेगणसिद्धीमध्ये पुरस्काराचे वितरण

The Work of Awardees is Priceless: अण्णा हजारे यांना मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेचा त्यांनी स्वामी विवेकानंद कृतज्ञता निधी न्यास स्थापन केला आहे. त्यात सुमारे एक कोटी ६७ लाख रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम कायम ठेव म्हणून ठेवण्यात आली.
Anna Hazare felicitating social workers during an award ceremony at Ralegan Siddhi, praising their dedication to community service.

सकाळ वृत्तसेवा
पारनेर : आज ज्या पुरस्कार्थांना पुरस्कार मिळाला, त्यांच्या कामाची प्रेरणा घ्या. त्यांच्या कामाचे मोल अनमोल आहे. त्याची मोजदाद या पुरस्काराच्या रक्कमेत करता येणार नाही, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले.

Ahmednagar
award
district
anna hazare
Departure ceremony

