Anna Hazare: पुरस्कारार्थींच्या कामाचे मोल अनमोल: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे; राळेगणसिद्धीमध्ये पुरस्काराचे वितरण

पारनेर : आज ज्या पुरस्कार्थांना पुरस्कार मिळाला, त्यांच्या कामाची प्रेरणा घ्या. त्यांच्या कामाचे मोल अनमोल आहे. त्याची मोजदाद या पुरस्काराच्या रक्कमेत करता येणार नाही, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.आज (ता. ९) अण्णा हजारे सामाजिक गौरव पुरस्काराचे वितरण राळेगणसिद्धी येथे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी लेखक सुरेशचंद्र वारघडे होते. हजारे यांना मिळालेल्या विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराच्या रकमेतून सामाजिक काम करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना हे पुरस्कार या पुढील काळात दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. .यावर्षीच्या अण्णा हजारे सामाजिक गौरव पुरस्कार प्रथम अहिल्यानगरच्या माऊली सेवा प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र धामणे व डॉ. सुचेता धामणे, द्वितीय गेवराईचे (बीड) आई संस्थाचे (बालग्राम परिवार) अध्यक्ष संतोष गर्जे, तृतीय कोल्हापूरच्या सावली केअर सेंटरचे अध्यक्ष किशोर देशपांडे तर चौथा पुरस्कार शेवगावचे उचल फाऊंडेशनचे अध्यक्ष सचिन खेडकर यांना देण्यात आला. मानपत्र, सन्मान चिन्ह व अनुक्रमे दोन लाख, दीड लाख व एक लाख रूपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरुप होते..यावेळी बोलताना आमदार काशिनाथ दाते यांनी आपण सुद्धा अण्णा हजारे व या पुरस्कारार्थी व्यक्तींच्या कामातून प्रेरणा घ्यावी, असे सांगितले. कार्यक्रमास विनायक देशमुख, गणेश शेळके, विश्वनाथ कोरडे, राहुल शिंदे, उद्योजक सुरेश पठारे, सरपंच जयसिंग मापारी, कल्पना इनामदार, दगडू मापारी, वसंत चेडे, लाभेष औटी, दत्ता आवारी, पोलिस निरीक्षक संतोष खेडकर, मारुती भापकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रमेश पठारे व सुभाष पठारे यांनी केले. तर, आभार जयसिंग मापारी यांनी मानले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं 'क्लास वन' यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कायम ठेव निधीतून देण्यात येणार पुरस्कारअण्णा हजारे यांना मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेचा त्यांनी स्वामी विवेकानंद कृतज्ञता निधी न्यास स्थापन केला आहे. त्यात सुमारे एक कोटी ६७ लाख रूपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम कायम ठेव म्हणून ठेवण्यात आली. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजातून दरवर्षी हे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.