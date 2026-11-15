Anna Hazare : नशामुक्त भारत अभियान तळागाळात पोहोचविण्याबाबत अण्णा हजारे आणि सुमित सिंह यांच्यात राळेगण सिद्धीत सखोल चर्चा

पारनेर : राळेगण सिद्धी येथे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) चे सदस्य सुमित सिंह यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांची सदिच्छा भेट घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'नशामुक्त भारत अभियाना'ला तळागाळात अधिक प्रभावी करण्याबाबत आणि देशाला नशामुक्त करण्याच्या प्रयत्नांवर यावेळी सखोल चर्चा झाली.यावेळी त्यांच्या समावेत समाजसेवक मनोज गुप्ता उपस्थित होते..यावेळी सुमित सिंह म्हणाले, महात्मा गांधी यांच्यानंतर जर कोणाला 'दुसरे गांधी' म्हणून सन्मान दिला जात असेल तर ते आण्णा हजारे आहेत. अण्णांनी आपले संपूर्ण जीवन समाजसुधारणा आणि विशेषतः नशामुक्तीसाठी समर्पित केले आहे. राळेगण सिद्धीला आदर्श व नशामुक्त गाव बनवून त्यांनी जगासमोर आदर्श ठेवला आहे. त्यामुळेच देशातूनच नव्हे तर जगभरातील समाजसेवक आणि संशोधक त्यांचे नशामुक्ती मॉडेल पाहण्यासाठी राळेगण सिद्धीला येतात..युवकांना संबोधित करताना सिंह म्हणाले, आजच्या नव्या पिढीने, विशेषतः जेन-झी आणि युवकांनी आण्णांच्या जीवनातून व तत्त्वांमधून प्रेरणा घ्यावी. राष्ट्रनिर्माण आणि मातृभूमीची खरी सेवा कशी करावी, हे युवकांनी त्यांच्याकडून शिकावे. युवक व्यसनापासून दूर राहून समाजसेवेच्या मार्गावर चालला तरच भारत सशक्त व विकसित राष्ट्र बनेल..सुमित सिंह स्वतः २०१४ पासून नशामुक्तीच्या क्षेत्रात सक्रिय आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांतून भारतातील विविध राज्यांत आणि परदेशातही नशामुक्तीबाबत अनेक जनजागृती कार्यक्रम व चर्चासत्रे झाली आहेत. यावेळी हजारे यांना 'नशामुक्त भारत अभियाना'ची सिंह यांनी माहिती दिली.यावेळी हजारे यांनी 'नशामुक्त भारत अभियाना'ची आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. नशा समाजाला आणि युवा पिढीला आतून पोखरते. सरकारच्या योजना आणि जनजागृती अभियान प्रशंसनीय असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी सिंह व गुप्ता यांच्या समाजहिताच्या कार्याला आशीर्वाद व शुभेच्छा दिल्या.शेवटी सिंह म्हणाले, केंद्र सरकार नशामुक्त भारत अभियानाच्या सर्व योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत .."नशा समाजाला आणि युवा पिढीला आतून पोखरते. युवकांचे आयुष्य नशेमुळे उद्ध्वस्त होते. देशाचे उद्याचे भवितव्य युवकांच्या हाती आहे त्यामुळे तरुण पिढी त्यांचे नशा मुक्त झाली पाहिजे".- अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक."आण्णा हजारे यांच्या सारख्या ज्येष्ठ समाजसेवकांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि युवकांच्या सक्रिय सहभागातून भारत लवकरच पूर्णपणे नशामुक्त राष्ट्र बनेल, असा विश्वास वाटतो" .- सुमित सिंह,सदस्य, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.