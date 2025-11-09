Shrirampur Municipality Election: 'श्रीरामपूर नगरपालिका निवडणुकीसाठी अनुराधा आदिक पुन्हा रिंगणात'; राष्ट्रवादी काँग्रेसची महायुतीसोबत तयारी

श्रीरामपूर: नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महायुतीसोबत तयारी सुरू केली आहे. नगराध्यक्षपदासह नगरसेवक पदांसाठी पक्ष पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरणार असल्याची माहिती प्रदेश सरचिटणीस अरुण नाईक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील थोरात, तालुकाध्यक्ष कैलास बोर्डे, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रवीण काळे, अल्पसंख्याक सेलचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मिर्झा आणि शहराध्यक्षा अर्चना पानसरे यांनी दिली..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.मागील निवडणुकीत महायुतीच्या माध्यमातून अनुराधा आदिक यांनी नगराध्यक्ष पदाचा विजय मिळवला होता. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या विकासकामांमुळे नागरिकांमध्ये आजही त्यांचा चांगला प्रभाव आहे, असे पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार कार्यरत असून, शासनाच्या योजनांमुळे निर्माण झालेल्या जनतेच्या विश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेची निवडणूकही महायुतीकडून संयुक्तरित्या लढवली जाणार आहे..नगराध्यक्ष पदासाठी पुन्हा अनुराधा आदिक यांनाच उमेदवारी मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू असून, अंतिम निर्णय लवकरच होईल..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...महायुतीचा फॉर्म्युला अन् विद्यमानाला संधीमहायुतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार संबंधित नगरपालिकेत ज्या पक्षाचा विद्यमान नगराध्यक्ष असेल, त्या पक्षाचा उमेदवार पुन्हा नगराध्यक्ष पदासाठी असतो. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनुराधा आदिक नगराध्यक्षा असल्याने, महायुतीकडून उमेदवारी त्यांनाच मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.