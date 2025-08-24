अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'निमगाव वाघा येथे खुनी हल्ला करत दागिने पळविले'; गाढ झोपेत अन् धारदार हत्यारांने हल्ला

Nimgav Wagh Horror: २२ ऑगस्टला मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास फिर्यादी गुंजाळ यांच्या राहत्या घरात चार चोरट्यांनी जबरदस्तीने प्रवेश केला. घरात झोपलेल्या फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबीयांना चोरट्यांनी लाकडी दांडके व धारदार शस्त्रांनी मारहाण करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
Nimgav Wagh, Solapur: Armed assailants attacked a sleeping victim with sharp weapons and looted jewelry; police begin probe.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नगर तालुका: निमगाव वाघा येथे २२ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास चार चोरट्यांनी घरात घुसून गाढ झोपेत असलेल्या व्यक्तींवर धारदार हत्यारांनी हल्ला करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न करत १ लाख ३ हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास केले. चोरट्यांच्या हल्ल्यात अनिल मारुती गुंजाळ (वय ४२) हे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी नगर तालुका पोलिस ठाण्यात जबरी चोरी व खुनाचा प्रयत्न कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

