Ahilyanagar Crime: 'निमगाव वाघा येथे खुनी हल्ला करत दागिने पळविले'; गाढ झोपेत अन् धारदार हत्यारांने हल्ला

नगर तालुका: निमगाव वाघा येथे २२ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास चार चोरट्यांनी घरात घुसून गाढ झोपेत असलेल्या व्यक्तींवर धारदार हत्यारांनी हल्ला करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न करत १ लाख ३ हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास केले. चोरट्यांच्या हल्ल्यात अनिल मारुती गुंजाळ (वय ४२) हे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी नगर तालुका पोलिस ठाण्यात जबरी चोरी व खुनाचा प्रयत्न कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .२२ ऑगस्टला मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास फिर्यादी गुंजाळ यांच्या राहत्या घरात चार चोरट्यांनी जबरदस्तीने प्रवेश केला. घरात झोपलेल्या फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबीयांना चोरट्यांनी लाकडी दांडके व धारदार शस्त्रांनी मारहाण करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. चोरट्यांनी अनिल गुंजाळ व त्यांच्या पत्नी, मुलगा यांच्याकडून दीड तोळ्याचे सोन्याचे मंगळसूत्र, सोन्याचे झुबे, सोन्याचा डाग व चांदीच्या दोन अंगठ्या काढून घेतल्या. चोरटे मारहाण करत असताना फिर्यादीचे शेजारी हरिभाऊ जाधव मदतीसाठी धावून आले. मात्र, त्यांच्यावरही चोरट्यांनी धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.