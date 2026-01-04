चक्क.. शेतमजुरांना बंदुकीचे संरक्षण! राहुरी तालुक्यात बिबट्यांची दहशत कायम; शेतमालक बांधावर बंदुक घेऊन!

राहुरी : राहुरी तालुक्याच्या पूर्व भागात बिबट्यांची दहशत पसरली आहे. शेतमजूर शेतात जाण्यास घाबरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शेतकऱ्यांना घ्यावी लागत आहे. बंदुकीचा परवानाधारक एका शेतकऱ्याने बंदूक हाती घेऊन शेतमजूर महिलांच्या टोळीला खडा पहारा सुरू केला आहे. सतीश रमेश पवार (रा. खुडसरगाव असे शेतमजूर महिलांच्या टोळीला संरक्षण देणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .राहुरी तालुक्याच्या पूर्व भागात तिळापूर, वांजुळपोई, कोपरे, शेनवडगाव, मांजरी, वळण, मानोरी आदी गावांमध्ये बिबट्यांनी उच्छाद मांडला आहे. दररोज विविध वस्त्यांवरील पाळीव कुत्रे, कोंबड्या, शेळ्या, बोकड, लहान वासरे ठार करून फस्त करण्याचा सपाटा लावला आहे. खुडसरगाव येथे बिबट्याने गुरुवारी (ता. १) सकाळी सात वाजता प्रसाद रावसाहेब पवार यांच्या घराजवळून एका कुत्र्याला ओढून नेले..आठ दिवसांपूर्वी सायंकाळी सहा वाजता माजी सरपंच आबासाहेब पवार यांच्या वस्तीवरील पाळीव कुत्रा बिबट्याने फस्त केला. त्यामुळे दिवसा उजेडी शेतमजूर कामावर यायला घाबरत आहेत. परिणामी शेतमजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे. शेतमजुरांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शेतकऱ्यांना घ्यावी लागत आहे. सतीश पवार हे शेतमजूर महिलांच्या टोळीला बंदुक हाती घेऊन संरक्षण देत आहेत..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...शेतीला महिन्यातून पंधरा दिवस रात्रीचा वीजपुरवठा केला जातो. रात्रीच्या अंधारात जीवावर उदार होऊन शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी द्यावे लागत आहे. त्यामुळे शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.