Ahmednagar Court: गैरहजेरीमुळे फिर्यादीलाच अटक वॉरंट; वराळ खून खटला, अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे आदेश

पारनेर: निघोज येथील माजी सरपंच संदीप वराळ खून प्रकरणातील फिर्यादी असलेले मयत संदीप यांचे चुलते रंगनाथ वराळ यांना अहमदनगर सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले आहे. खटल्यात फिर्यादी असलेले रंगनाथ वराळ सतत प्रकृतीच्या कारणास्तव गैरहजर राहत आहेत. त्यामुळे या खटल्याचे कामकाज आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. .या प्रकरणात तीस आरोपी असून दहा आरोपी मोकाअंतर्गत आठ वर्षांपासून जेलमध्ये आहेत. काही आरोपींना गाव प्रवेश बंद आहे. जेलमधील आरोपी बाहेर येवू नयेत तसेच गावबंदी असलेल्या आरोपींना गावात प्रवेश मिळू नये, या हेतूने फिर्यादी सतत गैरहजर राहून खटल्याचे कामकाज लांबणीवर टाकत आहेत. .त्यामुळे त्यांना अटक वॉरंट काढून न्यायालयाने खटल्याचे कामकाज पुढे न्यावे, असा विनंती अर्ज आरोपीचे वकील नवनाथ गर्जे व ॲड. रामदास घावटे यांनी न्यायालयाकडे केला होता. सरकारी पक्षाचे वकील अर्जुन पवार यांनी देखील फिर्यादी सतत गैरहजर राहत असल्यामुळे फिर्यादिस वॉरंट काढण्याचा अर्ज कोर्टाला दिला होता. या दोन्ही अर्जांचा विचार करून जिल्हा सत्र न्यायाधीश ए. एम. पाटील यांनी फिर्यादीस अटक वॉरंट काढून फिर्यादीस न्यायालया समोर हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत..गुन्ह्यातील एक आरोपी प्रशांत वराळ हा गुन्हा घडल्यापासून फरार होता. अटकपूर्व जामीनासाठी त्यांने प्रयत्न केले परंतु जामीन मिळू न शकल्याने शेवटी तो पारनेर पोलिसांना शरण आला आहे. पोलिसांनी आरोपांचा तपास करून पुरवणी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केल्यानंतर न्यायाधीश ए. एम. पाटील यांनी त्यास अटी शर्तीवर जामीन मंजूर केला आहे.