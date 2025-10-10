MP Asaduddin Owaisi: समाजात द्वेष पसरविणाऱ्यांना धडा शिकवा: खासदार असुद्दीन ओवेसी; उत्तर प्रदेशात दलितांवर सर्वाधिक अत्याचार

अहिल्यानगर: शहरात सध्या जातीय द्वेष पसरविणाऱ्या प्रवृत्ती वाढत आहेत. आगामी निवडणुकीत या प्रवृत्तीस लोकशाही मार्गाने धडा शिकवा, असे आवाहन एमआयएम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असुद्दीन ओवेसी यांनी केले. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .शहरातील मुकुंदनगर येथील सी. एम. मैदानावर आयोजित सभेत खासदार ओवेसी बोलत होते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी खासदार इम्तियाज जलील, मुंबईचे आमदार वरीस पठाण, जिल्हाध्यक्ष डॉ. परवेज शेख, माजी नगरसेवक समद खान, खलिद शेख, शहबाज शेख आदींसह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..खासदार ओवेसी म्हणाले की, समाजात द्वेष पसरविणाऱ्या प्रवृत्ती आजही कार्यरत आहेत. काही सत्ताधारी त्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. देशातील उत्तर प्रदेशात दलितांवर सर्वाधिक अत्याचार झाले आहेत. दलित समाजातील व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झालेले काही जातीयवादी व्यक्तींना पहावत नाही. त्यामुळेच सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला गेला. सरन्यायाधीशांवरील हल्ला हा संविधानावरील हल्ला आहे. जो कमकुवत असतो, त्यावरच अत्याचार होत असतो. त्यामुळे गरिबांनी एकमेकांना साथ दिली पाहिजे. .माजी खासदार जलील म्हणाले की, प्रत्येकाला आपल्या धर्माचा अभिमान असला पाहिजे. स्वतः देव-देवतांबद्दल बोला. परंतु, दुसऱ्यांच्या धर्माला नावे ठेवण्याचा अधिकार नाही. निवडणुका आल्यावर देशात दंगली घडवून काही जण सत्तेत येत आहेत. हिंसेचे समर्थन कधीही केले जाऊ शकत नाही. देशाची परिस्थिती सध्या वाईट आहे. विरोधी पक्ष घाबरलेला आहे. प्रत्येक शहरात आपला एक नेता असला पाहिजे. सर्वांनी एकजुटीने निवडणुकीत ताकद दाखवून द्या, असे आवाहन केले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.एमआयएमला साथ द्याआमदार पठाण म्हणाले की, राज्यातील काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसने एमआयएमला राज्याच्या निवडणुकीत कोणतेही स्थान दिले नाही. त्यामुळे आगामी काळात नवीन पर्याय म्हणून एमआयएमला साथ द्या, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.