माेठी बातमी! 'पाथर्डीच्या उपअभियंत्याची क्लिप विधानसभेत':आमदार काशिनाथ दातेंची लक्षवेधी; अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ

अहिल्यानगर : ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या पाथर्डीतील उपअभियंत्याच्या कारनाम्याचे व्हिडिओप्रकरण थेट विधानसभेत पोचले आहे. पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी त्याबाबत लक्षवेधी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. .या लक्षवेधीने जलजीवनसह जिल्हा परिषदेतील इतर विभागांतील कारनाम्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. खासगीत ठेकेदार कोणतेही बिल काढण्यासाठी हात ओले करावे लागत असल्याच्या तक्रारी करतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही ती प्रकरणे जातात. मात्र, त्या सर्वांचीच दखल घेतली जाते असे नाही. हे प्रकरणही जलजीवनच्या कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंत गेले होते. त्याबाबत काहीच कारवाई न झाल्याने हे प्रकरण विधानसभेत पोचले..पाथर्डीतील अकोले ग्रामपंचायत विभागात जलशुद्धीकरण यंत्र बसवले आहे. त्याचे चार लाखांचे बिल काढण्यासाठी पुरवठादार पाथर्डीच्या उपअभियंत्याकडे पाठपुरावा करीत होता. परंतु त्याने पैशाची मागणी केली. तो व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप संबंधित पुरवठादाराने जिल्हा परिषदेकडे २९ ऑक्टोबरला दिला होता. तेथे काहीच कारवाई झाली नाही..कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण संबंधित पुरवठादाराला एसीबीकडे जाण्याचा सल्ला देत होते. परंतु त्यांनी काहीच कार्यवाही न केल्याने या प्रकरणी लक्षवेधी झाली. उपअभियंता बिलासाठी पैसे मागतो, हे खरे आहे काय, हे प्रकरण खरे काय आहे, या प्रकरणी आपण काय कारवाई केली, अशी विचारणा लक्षवेधी मांडत जिल्हा परिषदेकडे विचारणा केली आहे..झेडपीची एसीबीकडे तक्रारपुरवठादाराने दिलेल्या क्लिपची सामान्य प्रशासन विभागाने शहानिशा केली आहे. त्यातील काही आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि ऑडिओ क्लिप अहिल्यानगरच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दिले आहेत. त्यात तथ्य आढळ्यास कारवाई करण्याबाबत जिल्हा परिषदेने पत्र दिल्याचे समजते..निलंबनाच्या कारवाईची शक्यतापाथर्डीच्या संबंधित उपअभियंत्याविरोधात जिल्हा परिषदेकडे अनेकदा तक्रारी आल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी त्यांना कामात सुधारणा करण्याचे सांगितले होते. त्यानंतरही त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत या तक्रारीमुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाईची शक्यता आहे.