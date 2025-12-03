अहिल्यानगर

माेठी बातमी! 'पाथर्डीच्या उपअभियंत्याची क्लिप विधानसभेत':आमदार काशिनाथ दातेंची लक्षवेधी; अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ

Pathardi engineer video: क्लिपमधील कथित गैरव्यवहारांमुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली. नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून उपअभियंत्याविरोधात चौकशीची जोरदार मागणी होत आहे. प्रशासनानेही तातडीने प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केल्याचे समजते.
“MLA Kashinath Date raises the Pathardi assistant engineer video issue in the Assembly; political stir grips Ahmednagar.”

“MLA Kashinath Date raises the Pathardi assistant engineer video issue in the Assembly; political stir grips Ahmednagar.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर : ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या पाथर्डीतील उपअभियंत्याच्या कारनाम्याचे व्हिडिओप्रकरण थेट विधानसभेत पोचले आहे. पारनेरचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी त्याबाबत लक्षवेधी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Video
district
Maharashtra Politics
pathardi
assembly session
Engineering
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com