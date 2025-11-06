अहिल्यानगर

Parner Crime: 'राळेगणसिद्धीत चोरट्यांनी फोडले एटीएम'; १९ लाख ३६ हजार रुपये लांबवले

ATM Loot in Ralegan Siddhi: चोरटे काळ्या रंगाच्या हॅरिअर कंपनीच्या कारमधून आल्याचे सीसीटीव्हीत दिसत आहे. यावेळी ग्रामस्थांनी तात्काळ पोलीस ठाण्याला माहिती दिल्यानंतर पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर, नुकतेच हजर झालेले पोलीस निरीक्षक संतोष खेडकर, पोलीस उपनिरीक्षक चांगदेव हंडाळ यांनी रात्रीच भेट दिली.
ATM broken open in Ralegan Siddhi; thieves decamp with ₹19.36 lakh, police probe underway.

ATM broken open in Ralegan Siddhi; thieves decamp with ₹19.36 lakh, police probe underway.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारनेर: राळेगणसिद्धी येथील मध्यवस्तीत असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्राचे एटीएम रात्री तीन वाजणेच्या सुमारास गॅस कटरच्या साह्याने फोडले. चोरट्यांनी १९ लाख ३६ हजार ९०० रुपये लांबविले. एटीएम फोडताना सायरन सुद्धा वाजला होता. आसपासचे लोकही जागे झाले. मात्र घाबरून कोणीही पुढे गेले नाही.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
robbery
parner
district
ATM
police investigation
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com