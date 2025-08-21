अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: देवळाली प्रवरात एटीएम फोडले; दहा लाख ६५ हजार लंपास, सीसीटीव्हीत चोरटे कैद

Big Heist in Ahmednagar: सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात पांढऱ्या रंगाच्या चारचाकी वाहनातून तीन चोरटे आल्याचे दिसत आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे. ठसे तज्ज्ञांनी सीसीटीव्ही मशीनवरील हातांचे ठसे घेतले आहेत.
CCTV captures thieves breaking into ATM in Deolali Pravara; ₹10.65 lakh stolen.
CCTV captures thieves breaking into ATM in Deolali Pravara; ₹10.65 lakh stolen.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राहुरी : देवळाली प्रवरा येथे बुधवारी पहाटे साडेचार वाजता सराईत चोरट्यांनी स्टेट बँकेचे एटीएम गॅस कटरने कापले. एटीएममधील १० लाख ६५ हजार ८०० रुपये लंपास केले. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात एक चारचाकी वाहन व तीन चोरटे चित्रीत झाले आहेत. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात अज्ञात तीन चोरट्यांच्या विरोधात घरफोडीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
crime
robbery
cctv
district
cctv footage
ATM
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com