अहिल्यानगर

Shrirampur ATS Probe: श्रीरामपुरात एटीएसची धडक! पाकिस्तानसंबंधित सोशल मीडिया व्यवहारांची चौकशी, चार तरुण रडारवर

Maharashtra ATS conducts social Media verification Drive: पाकिस्तानशी संबंधित सोशल मीडिया रिल्स, आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया यांची छाननी; श्रीरामपुरातील चार तरुणांची सखोल चौकशी, नोटिसा बजावल्याने शहरात चर्चांना उधाण
Pakistan-Related Reels Trigger ATS Inquiry; Notices Issued to Youths in Shrirampur

Pakistan-Related Reels Trigger ATS Inquiry; Notices Issued to Youths in Shrirampur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीरामपूर : पाकिस्तानशी संबंधित सोशल मीडिया रिल्स पाहणे, तसेच त्यावर आक्षेपार्ह स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया नोंदविण्याच्या प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) श्रीरामपूर शहरात चौकशी मोहीम सुरू केली आहे. नगर, मुंबई, नाशिक आणि धुळे येथील एटीएसचे संयुक्त पथक शहरात दाखल झाले. पहाटेपासून विविध ठिकाणी पडताळणी आणि चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.

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