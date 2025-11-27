Harshwardhan Sapkal: काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांवर ‘दहशतवादी’ हल्ला: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गृहमंत्र्यांवर घणाघात; शिवरायांचा सोयीनुसार वापर !

श्रीरामपूर : संविधान दिनी मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला झाला होता. आज देखील संविधान दिनीच काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षावर हल्ला झाला, हा दहशतवादी हल्लाच आहे, असे परखड मत व्यक्त करत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या घटनेसाठी जबाबदार धरले. राज्यातील पोलिसिंग पूर्णपणे संपुष्टात आले असून, पोलिसांची अवस्था होमगार्डसारखी झाल्याचा घणाघातही त्यांनी केला..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन गुजर यांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेनंतर सपकाळ यांनी तातडीने श्रीरामपुरात हजेरी लावली आणि जिल्हा पोलिस प्रमुख सोमनाथ घार्गे यांची भेट घेतली. सपकाळ यांनी पोलिसांच्या गेल्या १५ दिवसांतील कारभारावर तीव्र आक्षेप घेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. एका पोलिस उपनिरीक्षकाचा कार्यकाळ पूर्ण होऊनही त्यांची बदली का झाली नाही, याबाबत त्यांनी विचारणा केली, तसेच संबंधित पोलिस निरीक्षकांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. घार्गे यांनी यावर सकारात्मकता दर्शविल्याचे सपकाळ यांनी सांगितले..यानंतर सपकाळ यांनी करण ससाणे यांच्या कार्यालयात कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार हेमंत ओगले, ससाणे, सुधीर नवले, वंदना मुरकुटे, बाबा दिघे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. सपकाळ म्हणाले की, आजचा हा हल्ला लोकशाहीवर, संविधानावरील हल्ला आहे. संविधानाचे संवर्धन झाले पाहिजे. पाठीवर हल्ला करण्याऐवजी लोकशाहीच्या मैदानात येऊन समोरासमोर लढण्याचे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले..मारहाण करणारे आरोपी असले, तरी यामागील ''आका'' वेगळा असून, पोलिसांनी त्याला शोधून काढावे, अशी मागणी त्यांनी केली. येत्या निवडणुकीत चार प्रभागांमध्ये अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त देण्याची मागणी मंजूर करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.पही सपकाळ यांनी केला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सपकाळ यांनी थेट निशाणा साधला. ते राज्यात अराजकता निर्माण करून कायदा सुव्यवस्था अडचणीत आणण्याचे काम करत आहेत. त्यांनी अराजकता आणि दंगली घडवण्याचे काम केले, त्यांनी लोकशाहीसह माणुसकी, राज्याची संस्कृती आणि संविधानाला फाशी दिली, अशा शब्दात सपकाळ यांनी त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...शिवरायांचा सोयीनुसार वापरसरकार दबावाचे राजकारण करत आहे. भाजपने आम्हाला शिवाजी महाराज शिकवू नये. भाजप सोयीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वापर करत असल्याचा आरो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.