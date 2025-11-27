अहिल्यानगर

Harshwardhan Sapkal: काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांवर 'दहशतवादी' हल्ला: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गृहमंत्र्यांवर घणाघात; शिवरायांचा सोयीनुसार वापर !

Congress leader attack: गेल्या काही दिवसांत विरोधी पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली असून यामुळे राजकीय तणाव वाढत आहे. जिल्हाध्यक्षांवर झालेल्या हल्ल्याचा तपास सुरू असून हल्लेखोरांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांना सतत दबाव दिला जात आहे.
Harshvardhan Sapkal criticises the Home Minister after the attack on the Congress district president; political tensions rise.

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : संविधान दिनी मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला झाला होता. आज देखील संविधान दिनीच काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षावर हल्ला झाला, हा दहशतवादी हल्लाच आहे, असे परखड मत व्यक्त करत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या घटनेसाठी जबाबदार धरले. राज्यातील पोलिसिंग पूर्णपणे संपुष्टात आले असून, पोलिसांची अवस्था होमगार्डसारखी झाल्याचा घणाघातही त्यांनी केला.

