अडचणीत आणण्याचा डाव उधळला : काका कोयटे; ‘समता’ची चौकशी थांबविण्याचे सहकार खात्याचे आदेश..

कोपरगाव : समता पतसंस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याच्या उद्देशाने विरोधकांनी थकबाकीदारांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या अर्जावर समताची चौकशी सहकार मंत्रालयाने अखेर थांबविली आहे. संबंधित प्रकरणाची सखोल माहिती व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास केल्यानंतर ही चौकशी थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अखेर सत्याचाच विजय झाला असून, समताला अडचणीत आणण्याचा विरोधकांचा डाव उधळला असल्याचे मत समता पतसंस्थेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश (काका) कोयटे यांनी व्यक्त केले.

कोयटे म्हणाले की, या अगोदर देखील याच थकबाकीदारांनी संस्थेविरोधात सहकार खात्याकडे अर्ज केले, त्यावेळीही संस्थेला क्लीन चीट दिलेली आहे, तसेच याच थकबाकीदारांनी हायकोर्ट, जिल्हा कोर्टात देखील याचिका दाखल केल्या होत्या. परंतु चुकीच्या याचिका दाखल केल्या असता हायकोर्टानेच त्या याचिका फेटाळून त्या थकबाकीदारांना ५० हजारांपर्यंत दंड ठोठावलेला आहे.

ॲड. विजय गवांदे म्हणाले की, समता पतसंस्थेची वसुली कठोर व कायदेशीर करण्यात येत असते. याचिका दाखल केलेल्या थकबाकीदारांची वसुली देखील कायदेशीर करण्यात आली आहे. थकबाकीदारांच्या मालमत्तेची किंमत ठरवून त्यांच्या समक्ष विक्री करण्यात आली होती. ठरलेल्या किमतीपेक्षा अधिक किमतीने त्यांच्या जप्त केलेली मालमत्ता विकण्यात आली नसून, थकबाकीदारांची कोणतीही फसवणूक झाली नाही.

संस्थेचे अध्यक्ष काका कोयटे नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी करत असल्यामुळे विरोधकांचा थकबाकीदारांच्या माध्यमातून संस्थेचा अपप्रचार व अफवा, सोशल मीडियावर बदनामी करण्याचा डाव चालू आहे.

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या समक्ष व थकबाकीदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या सुनावणीत समताची चौकशी थांबवली असल्याची माहिती संस्थेचे उपाध्यक्ष अरविंद पटेल, ज्येष्ठ संचालक जितेन्द्र शहा यांनी दिली. थकीत कर्जदारांनी संस्थेची केलेल्या बदनामी विरोधात न्यायालयात अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करणार असल्याचे संस्थेचे जनरल मॅनेजर सचिन भट्टड यांनी सांगितले.