अहिल्यानगर

MLA Sangram Jagtap: शिवरायांच्या कार्यपद्धतीवर सेवा संघाची वाटचाल: आमदार संग्राम जगताप; कळस्कर, ढेरे, चव्हाण, उदागे, गुंड यांना पुरस्कार प्रदान

Shivaji-Inspired Service Path: राष्ट्रपती पदक विजेते सोमनाथ कळसकर गुरुजी, जि. प. च्या माजी अध्यक्ष डॉ. विमलताई ढेरे, उद्योजक संजय चव्हाण, राजेंद्र उदागे, बालघर प्रकल्पाचे संस्थापक युवराज गुंड यांच्या सारख्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करणे हा समाजासाठी आदर्श पायंडा आहे.
MLA Sangram Jagtap and awardees Kalskar, Dhere, Chavan, Udage, Gund honored by Seva Sangh for community service inspired by Shivaji.

MLA Sangram Jagtap and awardees Kalskar, Dhere, Chavan, Udage, Gund honored by Seva Sangh for community service inspired by Shivaji.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्राला प्रगतीच्या वाटेवर नेले. त्यांनी सर्व समाजाला बरोबर घेऊन वाटचाल केली. त्यांच्यावर माँ जिजाऊ यांनी संस्कार केले. मराठा सेवा संघ आणि अहिल्यानगर जिल्हा मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था या पद्धतीनेच यशस्वी वाटचाल करत आहे, ही जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे, असे गौरवोदगार आमदार संग्राम जगताप यांनी काढले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
MLA
district
community
sangram jagtap
chatrapati shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com