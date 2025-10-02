MLA Sangram Jagtap: शिवरायांच्या कार्यपद्धतीवर सेवा संघाची वाटचाल: आमदार संग्राम जगताप; कळस्कर, ढेरे, चव्हाण, उदागे, गुंड यांना पुरस्कार प्रदान

अहिल्यानगर: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्राला प्रगतीच्या वाटेवर नेले. त्यांनी सर्व समाजाला बरोबर घेऊन वाटचाल केली. त्यांच्यावर माँ जिजाऊ यांनी संस्कार केले. मराठा सेवा संघ आणि अहिल्यानगर जिल्हा मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था या पद्धतीनेच यशस्वी वाटचाल करत आहे, ही जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहे, असे गौरवोदगार आमदार संग्राम जगताप यांनी काढले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...मराठा सेवा संघप्रणित जिल्हा मराठा नागरी सहकारी पतसंस्था आयोजित जीवनगौरव व गुणगौरव सोहळा पार पडला. यावेळी संग्राम जगताप, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी पुरुषोत्तम भापकर, महानगरपालिकेचे आयुक्त यशवंत डांगे, पतसंस्थेचे अध्यक्ष इंजि. विजयकुमार ठुबे, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष सुरेश इथापे, उपाध्यक्ष बाळकृष्ण काळे आदी उपस्थित होते..जगताप म्हणाले की, राष्ट्रपती पदक विजेते सोमनाथ कळसकर गुरुजी, जि. प. च्या माजी अध्यक्ष डॉ. विमलताई ढेरे, उद्योजक संजय चव्हाण, राजेंद्र उदागे, बालघर प्रकल्पाचे संस्थापक युवराज गुंड यांच्या सारख्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करणे हा समाजासाठी आदर्श पायंडा आहे. समाजाच्या भवन उभारणीसाठी शासनाकडून जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. तेथे निधीदेखील दिला. ते लवकरच पूर्णत्वास नेले जाईल..भापकर म्हणाले की, समाजातील तळागाळातील बांधवांना, युवकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पतसंस्था कार्य करत आहे. मराठा सेवा संघदेखील समाजाचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी पुढे आहे..ठुबे म्हणाले की, पतसंस्था चळवळीची अनेक ठिकाणी बदनामी झाली. पण या पंचवीस वर्षात मराठा पतसंस्थेने अतिशय दमदारपणे पावले टाकली आहेत. सर्वांचा विश्वास संपादन केला आहे. ठेवी १०० कोटी करण्याचा मानस आहे..यावेळी पत्रकार किसनराव हासे, संचालक किशोर मरकड, ज्ञानदेव पांडुळे, डॉ. कल्पना ठुबे, स्वाती जाधव, नंदिनी सोनाळे, राजेश परकाळे, उदय अनभुले, ॲड. राजश्री शितोळे, सतीश इंगळे, प्रा. किसन पायमोडे, कालिदास शिंदे, डॉ. काशिनाथ डोंगरे, संभाजी मते, द्वारकाधीश राजे भोसले, बाळासाहेब सोनाळे, डॉ. कल्पना ठुबे, राजेश कावरे, निवृत्ती रोहकले, बँकेचे सीईओ अशोक वारकड उपस्थित होते..मोठी बातमी! ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी मागितली ६५ लाखांची खंडणी! कोल्हापुरातील सहायक फौजदारासह 5 जणांवर अकलूज पोलिसांत गुन्हा, दोघे अटकेत.उपाध्यक्ष बाळकृष्ण काळे यांनी केले. प्रास्ताविक मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश इथापे यांनी केले. आभार किशोर मरकड यांनी मानले. सूत्रसंचालन प्रतीक्षा सोनवणे यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.