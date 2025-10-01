Bachchu Kadu: जात-धर्मात विभागल्याने शेतकऱ्यांचे वाटोळे: प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू; आपत्तीग्रस्तांना प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपये द्यावेत

नगर तालुका: सध्या जाती-धर्मांत वाद लावण्याचे सर्वच राजकीय पक्षांचे षडयंत्र सुरू आहे. लोक जाती-धर्मांत भांडले की, सरकारला कोणी प्रश्न विचारत नाही. निवडणुकीत भाजपचा एक हैं तो सेफ हैंचा नारा होता. आता अतिवृष्टीत नुकसान झालेले शेतकरी हिंदू नाहीत का? त्यांना का मदत केली जात नाही? असा सवाल करत जात, धर्म आणि राजकीय पक्षांत विभागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे झाले आहे. त्यामुळे आता तरी एक होवून सरकारला कर्जमाफी करायला भाग पाडा, असे आवाहन माजी मंत्री, प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी केले..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....शेतकरी कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांची राज्यभर संघर्ष यात्रा सुरू आहे. २९ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी नगर तालुक्यातील सारोळा कासार येथे रामनगरी सभागृहात कडू यांची जाहीर सभा झाली. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य, तसेच केंद्र सरकारवर टीकेचे जोरदार प्रहार केले. यावेळी प्रहारचे राज्य उपाध्यक्ष बल्लू जंजाळ, जिल्हाध्यक्ष विनोदसिंग परदेशी, तालुकाध्यक्ष शंकर बेरड, सेलचे तालुकाध्यक्ष नानासाहेब पारधे, युवक जिल्हाध्यक्ष सूरज ठोकळ, उपाध्यक्ष देविदास येवले, अविनाश ठाणगे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब हराळ, पंचायत समितीचे माजी सभापती अशोक झरेकर, राहुल बहिरट यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांचे तालुकाध्यक्ष परिसरातील गावांमधील प्रहारचे कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते..यावेळी कडू म्हणाले की, पंजाबमधील शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्यांनी मिळून प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपये दिले. त्याप्रमाणे आपल्या शेतकऱ्यांना देखील देण्यात यावेत. परंतु त्यांची मानसिकता दिसत नाही. कारखान्याला ऊस घालून वर्ष झाले, तरी शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाहीत. राज्यात एक कारखाना धड राहिला नाही. एका बाजूला शेतकऱ्यांची मते घ्यायचे, दुसऱ्या बाजूला त्यांना लुटायचे, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे..उशिरा पैसे देणाऱ्या कारखान्यांनी १५ टक्के व्याजाने पैसे द्यावेत; अन्यथा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. राज्य सरकारला ओला दुष्काळ जाहीर करता येत नसेल, तर नैसर्गिक आपत्तीसाठी केंद्र व राज्य सरकारचा वेगळा निधी असतो. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत करावी. पुराच्या पाण्यात जमिनी खरडून गेलेल्या शेतीचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करून त्यांच्या शेतात माती टाकून द्यावी, अशी मागणीही कडू यांनी केली..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...तर राज्यभर चक्काजामअधिकाऱ्यांच्या पगाराला, महामार्ग बांधायला शासनाकडे पैसे आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय आला की पैसे नसल्याचे कारण दिले जाते. लाडक्या बहिणीकडे बोट दाखवले जाते. सरकारने कर्जमाफीवरुन बनवाबनवी थांबवून शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा. शासनाने २७ ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा; अन्यथा २८ ऑक्टोबरपासून राज्यात चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा कडू यांनी दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.