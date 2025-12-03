Balasaheb Thorat : ईव्हीएमबाबत ते काहीही करू शकतात: बाळासाहेब थोरात; आयोगाचे सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम !

संगमनेर: लोकशाही प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे निवडणूक आणि मतदान. ही प्रक्रिया निर्दोष, पारदर्शक व कोणत्याही संशयाला वाव न देणारी असली पाहिजे. तथापि, आजच्या घडीला निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, अशी टीका माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेरमध्ये माध्यमांशी बोलताना केली..Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.थोरात म्हणाले, ‘राज्यघटना आणि लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक प्रक्रिया शंभर टक्के पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. परंतु आयोग जाहीर करत असलेला मतदानाचा कार्यक्रम निर्दोष नसून अनेकदा गोंधळात टाकणारा असतो. दोन दिवसांवर निवडणुकीची तारीख जाहीर करायची आणि अचानक स्थगित करायची असा प्रकार कधीच घडला नव्हता. मात्र आता हे वारंवार होत आहे. हा नेमका कोणाचा गोंधळ आहे? .निवडणूक आयोगातील अधिकारी अनुभवी असूनही सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मतदार यादीतील गोंधळ, ईव्हीएमवरील शंका आणि निवडणूक प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटी हे सगळे देशभरातील जनतेने पाहिले आहे. ईव्हीएमबाबत ते काहीही करू शकतात, अशी सर्वसामान्यांची धारणा झाली आहे. त्यामुळे मतदानानंतर लगेचच, पुढील दिवशी मतमोजणी व्हावी, ही आमची ठाम मागणी आहे. कारण २० दिवस ईव्हीएम पेट्या कुठे आणि कशा ठेवल्या जातील, याबाबत जनता साशंक आहे. .डॉ. मैथिली तांबे म्हणाल्या, विरोधकांकडून केवळ आरोपांचे राजकारण केले जाते. तर आमचे काम म्हणजे सतत विकासाची कामे करणे. आम्ही केलेले काम जनतेसमोर आहे आणि येणाऱ्या काळात ‘काम केले आहे, कमाल करू याच आत्मविश्वासाने आम्ही पुढे जात राहू. यावेळी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, दुर्गा तांबे, डॉ. हर्षल तांबे यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते..माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही संगमनेरचा सातत्याने विकास केला आहे. तालुका आणि शहर या दोन्हीकडे विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आणला. संगमनेर हा एक परिवार आहे आणि या परिवाराचा आमच्यावर असलेला विश्वास भक्कम आहे. त्यामुळे सेवा समितीचे सर्व उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील.- सत्यजित तांबे, आमदार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.