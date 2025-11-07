Balasaheb Thorat: जनमत महाविकास आघाडीच्या बाजूनेच: बाळासाहेब थोरात; शिर्डीत महाविकास आघाडीचा मेळावा, निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेणार

शिर्डी: त्यांना (राधाकृष्ण विखे पाटील) आठ-नऊ वर्षे गणेश कारखाना चालवता आला नाही. आम्ही तो चांगला चालवला, उसाला योग्य भाव दिला. त्यामुळे राहात्याच्या बाजारपेठेला चालना मिळाली. जनमत हे आज महाविकास आघाडीच्या बाजूने आहे. राहाता व शिर्डी पालिका निवडणुकीची चांगली तयारी करा, चांगले उमेदवार द्या. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशा शब्दांत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या दोन्ही पालिका निवडणुकीत आपण सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचा संदेश कार्यकर्त्यांना दिला..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.थोरात यांच्या उपस्थितीत आज महाविकास आघाडीचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार हेमंत ओगले, डाॅ. एकनाथ गोंदकर, संदीप वर्पे, सचिन गुजर, प्रभावती घोगरे, सचिन चौगुले, धनंजय गाडेकर, संजय शिंदे व सचिन कोते यांच्यासह कार्यकर्ते व इच्छुक उमेदवार उपस्थित होते..थोरात म्हणाले, विखे पाटलांनी आयोजित केलेल्या प्रवचनाच्या कार्यक्रमाचे महाराज साईबाबांच्या दर्शनाला का गेले नाहीत? साईबाबांच्या कृपेने शिर्डीतील मंडळी मोठी आणि अर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली. माणूस मोठा झाला की अधिक भित्रा होतो. महायुतीकडे कितीही साधनसामग्री असू द्या. मात्र, जनमत महाविकास आघाडीचे बाजूने आहे. जिल्ह्यात महाविकास आघाडीची सरशी होईल, असे सांगत पालिका क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून उमेदवारांची नावे निश्चित करावीत, असे ते म्हणाले..सचिन गुजर म्हणाले, श्रीरामपुरात विखे पाटलांनी पुढाकार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसविला. सरकारी खर्चाने झालेल्या कार्यक्रमाची सरकारी निमंत्रणपत्रिका तयारच करण्यात आली नाही. त्यामुळे आम्ही त्या कार्यक्रमाला गेलो नाही. डाॅ. सुजय विखे पाटील यांचे वडील पालकमंत्री आहेत. मग गुन्हेगारी मुक्तीसाठी त्यांना पालिकांच्या सत्तेची काय आवश्यकता आहे?तर माजी खासदार वाकचौरे म्हणाले, महायुती साम, दाम, दंड, भेद या सर्व आयुधांचा वापर करेल. निवडणुकात शेवटपर्यंत कार्यकर्ते टिकले पाहिजेत. माझ्या लोकसभा निवडणुकीत मला अतिशय क्लेशदायक अनुभव आले..ठाकरे गटाचे संजय शिंदे म्हणाले, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी पालिका निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घ्यावा. त्यासाठी वेळ काढावा. कार्यकर्त्यांचे फोन घ्यावेत. यावेळी संदीप वर्पे, डाॅ. एकनाथ गोंदकर, प्रभावती घोगरे, सचिन कोते यांचीही भाषणे झाली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नगराध्यक्षपदासाठी धनंजय गाडेकरांचे नावमहाविकास आघाडीच्या मेळाव्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत राहाता आणि शिर्डीतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. राहाता पालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून धनंजय गाडेकर यांचे नाव जवळपास निश्चित असल्याचे सांगण्यात आले. शिर्डी पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्या पत्नी सरस्वती वाकचौरे यांचे नाव निश्चित करावे, असा ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. तथापि त्याबाबत अंतिम निर्णय लवकरच होईल, असे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.