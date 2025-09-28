Balasaheb Thorat: संकटातील बळीराजाला कर्जमाफी द्या : माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात; सरकारला गांभीर्य नाही

अहिल्यानगर: अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यात मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. परंतु सरकारला त्याचे कोणतेच गांभीर्य नाही. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तत्काळ भरीव मदत आणि कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी, अशी मागणी माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज थोरात यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी नगरमध्ये सायंकाळी उशिरा माध्यमांशी संवाद साधला.ते म्हणाले, राज्यातील पूरस्थिती गंभीर आहे. शेती वाहून गेली आहे. फळबागांसह खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उसासारखे पीक देखील झोपून गेले आहे. शेत रस्ते बंद झाले आहेत. पूल तुटले, जागोजागी रस्ते खचले आहेत. शेतकऱ्यांची पिके पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे. .राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये ही विदारक परिस्थिती आहे. परंतु दुर्दैवाने सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. मंत्री नुकसानीची पाहणी करत आहेत. परंतु एकाहीमंत्र्याने अद्याप शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही. मदत, कर्जमाफीबाबत कोणीच बोलताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी आणखी हवालदिल झालेला आहे. जी मदत जाहीर केली, ती तर जिल्हाधिकारी देखील देऊ शकतात, मग सरकार काय करत आहे? असा संतप्त सवाल थोरात यांनी उपस्थित केला..मोहटा देवीला साकडेमाजी महसूलमंत्री थोरात हे बिहार दौऱ्यावर होते. परंतु जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे हा दौरा आटोपता घेत त्यांनी आज शेवगाव- पाथर्डी तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली. त्याचबरोबर मोहटादेवीचे दर्शन देखील घेतले. शेतकऱ्यांना या अतिवृष्टीच्या संकटातून सावरण्याचे बळ मिळो, तसेच झोपेचे सोंग घेतलेल्या या सरकारला लवकरात लवकर सदबुद्धी देवो मिळो, अशी प्रार्थना देवीकडे केली असल्याचे त्यांनी थोरात यांनी सांगितले..पंजाबप्रमाणे मदत द्यापंजाब राज्यात देखील अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. परंतु तेथील सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. या सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार, तर पशुधनासाठी ४० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रात तर पंजाबपेक्षा विदारक परिस्थिती आहे, तरी देखील येथील सरकारला अद्याप जाग आलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने पंजाबप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांना तत्काळ हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी थोरात यांनी केली..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.... तर जिल्हाधिकारी नाचले नसतेराज्यभरातील शेतकरी संकटात आहे. परंतु सरकारला त्याचे कोणतेच गांभीर्य नाही. सरकारला या परिस्थितीचे गांभीर्य असते, तर त्यांचे जिल्हाधिकारी (धाराशिव) शेतकऱ्यांना संकटात सोडून एखाद्या कार्यक्रमात नाचले नसते. सरकारने राजधर्म पाळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी भरीव मदत आणि कर्जमाफी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. सरकारने त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आम्ही आमची पुढील भूमिका जाहीर करू, असा इशारा थोरात यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.