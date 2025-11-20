अहिल्यानगर

Balasaheb Thorat: महायुतीत लवकरच स्फोट होणार: बाळासाहेब थोरात यांचे माेठं विधान, भाजपबाबत नेमकं काय म्हणाले?

Maharashtra politics: थोरात यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नवीन चर्चा रंगू लागल्या आहेत. महायुतीतील काही नेते खुल्या पद्धतीने नाराजी व्यक्त करत असताना, काही नेते शांतपणे परिस्थितीचे निरीक्षण करताना दिसत आहेत. पुढील काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणात नवी घडामोडी पाहायला मिळू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Balasaheb Thorat
Balasaheb Thoratsakal
सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: राज्यातील महायुतीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली अंतर्गत घुसमट आता तीव्र होत चालली असून या मतभेदांचा मोठा स्फोट लवकरच पाहायला मिळेल, असा दावा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला. ते बुधवारी( ता.१९) संगमनेर येथे प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

Ahmednagar
political
Balasaheb Thorat
district
Maharashtra Politics
Mahayuti alliance

