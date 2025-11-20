Balasaheb Thorat: महायुतीत लवकरच स्फोट होणार: बाळासाहेब थोरात यांचे माेठं विधान, भाजपबाबत नेमकं काय म्हणाले?

संगमनेर: राज्यातील महायुतीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली अंतर्गत घुसमट आता तीव्र होत चालली असून या मतभेदांचा मोठा स्फोट लवकरच पाहायला मिळेल, असा दावा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला. ते बुधवारी( ता.१९) संगमनेर येथे प्रसार माध्यमांशी बोलत होते..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...थोरात म्हणाले की, महायुतीतील घटकपक्षांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून प्रचंड वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि नाराजीचे वातावरण या सर्व मुद्द्यांवरून मतभेद वाढत आहेत. हे आता उघडपणे समोर येत आहे. ही केवळ सुरुवात आहे; पुढे याचा मोठा स्फोट दिसेल. घराणेशाहीचा आरोप करण्याचा भाजपला काहीही नैतिक अधिकार नाही. त्यांच्याच पक्षात अनेक लोकप्रतिनिधी एकाच कुटुंबातून येतात आणि उच्च पदांवर विराजमान आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संवैधानिक संस्थेने स्वायत्त आणि निर्भीड राहिले पाहिजे. मात्र दुर्दैवाने आयोग स्वतःचे निर्णय घेत नाही. बाहेरून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांचीच अंमलबजावणी होते असे दिसते. त्यामुळेच लोकांचा आयोगावरचा विश्वास ढासळला आहे..थोरात म्हणाले, की राजकारणात समविचारी लोक आणि पक्ष एकत्र येत आहेत. महाविकास आघाडी सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमची विचारधारा स्पष्ट आहे. लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक मूल्यांची बाजू घेणारी. या भूमिकेमुळे आम्ही आगामी निवडणुकांमध्ये अधिक मजबूत होऊ. भाजप व महायुतीविरोधात लढण्यासाठी महाविकास आघाडीने व्यापक रणनीती आखली आहे..विजयासाठी प्रयत्नरतभाजप आणि महायुतीची विचारसरणी आमच्या विरोधात आहे. त्यामुळे त्यांचा पराभव कसा करायचा, त्यांचे नामोहरण कसे करायचे आणि विजय कसा मिळवायचा याचा विचार आम्ही करत असल्याचेही थोरात यांनी सांगितले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...अधिक मजबूत होऊआमची विचारधारा लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक मूल्यांची बाजू घेणारी आहे. यामुळे निवडणुकांमध्ये अधिक मजबूत होऊ. भाजप व महायुतीविरोधात लढण्यासाठी महाविकास आघाडीने व्यापक रणनीती आखली आहे. त्यामुळे आम्ही विजयी होणार आहोत. महायुतीने आमची काळजी करू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.