Balasaheb Thorat : बलिदान आनंदाने स्वीकारण्याची तयारी: माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात; वारकरी संप्रदाय मानवतेचा संदेश देणारा

Former Minister Balasaheb Thorat : कीर्तनकार संग्रामबापू महाराज भंडारे यांनी ‘बाळासाहेब थोरात आम्हाला नथुराम गोडसे व्हायला लावू नका’ असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर आज यशोधन कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत थोरात बोलत होते.
संगमनेर: कोणी तत्त्वासाठी किंवा विचारासाठी आम्हाला संपवू पाहत असेल, नथुराम गोडसे आमच्या पुढे आला, तरी ते बलिदान आनंदाने स्वीकारण्याची तयारी माझी आहे. महात्मा गांधी नाही, पण त्यांच्या विचारांचे बलिदान आनंदाने देण्यास मी तयार आहे, असे मत माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले.

