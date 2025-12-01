Balasaheb Thorat: निवडणूक आयोगाचा असा गोंधळ कधीच पाहिला नाही: बाळासाहेब थोरात; आयोगाबाबत व्यक्त केली खंत, नेमके काय केले गंभीर आराेप ?

संगमनेर: ‘‘ माझ्या राजकीय जीवनात इतका गोंधळलेला निवडणूक आयोग मी कधीही पाहिलेला नाही, अशी कठोर टीका माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. पूर्वीचे आयोग स्वायत्त असायचे, निर्णयाचा अधिकार त्यांच्या हातात असायचा आणि सत्ताधारीही त्यांच्या पुढे सावध असत. मात्र आता केंद्रापासून राज्यापर्यंत आयोग सत्तेच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला..श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्...अवघ्या एका दिवसावर मतदानाची प्रक्रिया येऊन ठेपलेली असताना काही निवडणुका अचानक पुढे ढकलल्याने जनतेत संभ्रम पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर संगमनेर येथे पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारल्यावर त्यांनी आयोगाच्या कारभारावर जोरदार टीकास्त्र सोडले..आयोगाने जाहीर केलेला कार्यक्रम चुकीचा, विस्कळीत आणि संशयास्पद असल्याचे सांगून थोरात म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांकडे आयोग दुर्लक्ष कसे करू शकतो? निवडणुका अचानक रद्द करणे किंवा पुढे ढकलणे याचा गंभीर परिणाम जनतेवर होतो, याचा विचार आयोग करत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली..या सगळ्या गोंधळाची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल करत त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून वेळेत आणि काटेकोरपणे निवडणुका घेणे अपेक्षित होते. आयोगाच्या चुका जनतेच्या माथी मारणे हे लोकशाहीला धोकादायक आहे. त्यामुळे जबाबदारांना शिक्षा होणे आवश्यक आहे..माेठी बातमी ! 'वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात तिपटीने वाढ'; प्रमाणपत्रासाठीही दरवाढ लागू, वाहनधारकांवर भार वाढला.निवडणूक आयोगावर सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. प्रत्येकजण सूचना करेल आणि आयोग त्याप्रमाणे कार्यक्रम आखेल, तर ते धोकादायक आहे. नगराध्यक्षांसारख्या नेतृत्वाच्या पदाची निवडणूकही पुढे ढकलल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.- बाळासाहेब थोरात, माजी महसूल मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.