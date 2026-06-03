अहिल्यानगर

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवून विश्‍वासघात केला’: बाळासाहेब थोरातांचा आरोप, निवडणुकीनंतर महिलांना दिला धक्का

Ineligible women removed from Ladki Bahin Scheme: लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना अपात्र ठरवून सत्ताधाऱ्यांनी विश्‍वासघात केल्याचा थोरातांचा आरोप; निवडणुकीनंतरच लाभ बंद करून महिलांना धक्का
Thorat Accuses Government of Breaking Trust with Ladki Bahin Beneficiaries

Thorat Accuses Government of Breaking Trust with Ladki Bahin Beneficiaries

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर: लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र ठरविलेल्या महिलांशी राज्य सरकारने विश्‍वासघात केला. या योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या मतांमुळेच सत्ताधाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाले. मात्र, निवडणुकीनंतर त्याच महिलांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला.

Loading content, please wait...
women
Balasaheb Thorat
beneficiaries
Maharashtra Politics
Government scheme
Ladki Bahin Yojana
Ahilyanagar