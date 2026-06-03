संगमनेर: लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र ठरविलेल्या महिलांशी राज्य सरकारने विश्वासघात केला. या योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या मतांमुळेच सत्ताधाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीत यश मिळाले. मात्र, निवडणुकीनंतर त्याच महिलांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केला..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सोमवारी (ता.१) संगमनेर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवरही भाष्य केले. थोरात म्हणाले, भाजपसाठी निष्ठेने काम करणारे कार्यकर्ते भविष्यात शोधूनही सापडणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. .सध्या राजकारणाचा स्तर खालावला असून, भ्रष्टाचारातून कमावलेला पैसा मतदारांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. त्यामुळे प्रामाणिक आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांची किंमत कमी होत चालली आहे. महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाची परंपरा धोक्यात आली आहे. ती पुन्हा उभी करण्याची जबाबदारी जनतेवर आहे..Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.भविष्यात जनतेचा काँग्रेसला पाठिंबाभाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या पक्षप्रवेशांमुळे नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणे कठीण झाले. त्याउलट काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून नव्या नेतृत्वाची निर्मिती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशात प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व कमी होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. भविष्यात जनता निश्चित काँग्रेसला पाठिंबा देईल, असा दावा थोरात यांनी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.