Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरातील स्टेट बँकेत तीन कोटी ७७ लाखांचा अपहार; पदाचा केला गैरवापर, मेहुणा-पत्नीच्या खात्यात रक्कम..

Ahilyanagar financial Crime Police investigation: अहिल्यानगर बँक अपहार प्रकरण: सिनियर असोसिएटने पदाचा गैरवापर करून तीन कोटींचा अपहार
Police officials examining bank records in connection with the ₹3.77 crore embezzlement case in Ahilyanagar.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) मुख्य शाखा, अहिल्यानगर येथे तीन कोटी ७७ लाख १ हजार ६१९ रुपयांच्या अपहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. बँकेतील सिनियर असोसिएटने आपल्या पदाचा गैरवापर करत हा अपहार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

