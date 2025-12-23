Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगरातील स्टेट बँकेत तीन कोटी ७७ लाखांचा अपहार; पदाचा केला गैरवापर, मेहुणा-पत्नीच्या खात्यात रक्कम..

अहिल्यानगर: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) मुख्य शाखा, अहिल्यानगर येथे तीन कोटी ७७ लाख १ हजार ६१९ रुपयांच्या अपहार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. बँकेतील सिनियर असोसिएटने आपल्या पदाचा गैरवापर करत हा अपहार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी भिंगार कॅम्प पोलिस ठाण्यात तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.याबाबत एसबीआय मुख्य शाखेच्या शाखा प्रमुख भूमिजा साकेत रावत (वय ४३, मुळ रा. देहराडून, उत्तराखंड, हल्ली रा. सोलापूर रस्ता, अहिल्यानगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. वैभव सुभाष रत्नपारखी (वय ४२, रा. अनुगंगा निवास, गणेशनगर, नागापूर), राहुल प्रकाश शिंदे व श्वेता प्रकाश शिंदे ऊर्फ श्वेता वैभव रत्नपारखी (दोघे रा. दत्तनगर, एकविरा चौक, सावेडी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. भूमिजा रावत या २८ एप्रिल २०२५ पासून अहिल्यानगरच्या मुख्य शाखेत शाखा प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत..त्यांना एसबीआयकडे असलेल्या असामान्य आर्थिक व्यवहार तपासणी सॉफ्टवेअरमध्ये मे २०२५ मध्ये संशयास्पद व्यवहार आढळून आले. तपासादरम्यान वैभव सुभाष रत्नपारखी हा कर्मचारी या व्यवहारांशी संबंधित असल्याचे निदर्शनास आले. तो २००९ ते २०१८ आणि पुन्हा १ जून २०२१ ते १३ मे २०२५ या कालावधीत मुदत ठेव व गुंतवणूक विभागात सिनियर असोसिएट म्हणून कार्यरत होता. या विभागात ग्राहकांच्या मुदत ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक योजनांचे व्यवहार, मुदतपूर्ती झालेल्या ठेवी परत देणे व त्यांची संगणकीय नोंद ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचार्यावर असते..वैभव रत्नपारखी याने प्रबंधक या नावाने असलेल्या २२ मुदत ठेव पावत्या, जिल्हा ग्राहक मंच या नावाने असलेल्या ५३ मुदत ठेव पावत्या बेकायदेशीरपणे बंद केल्या. त्या ठेवींमधील रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी वळवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राहुल शिंदे याच्या खात्याशी वैभव रत्नपारखी याचा मोबाईल नंबर लिंक असल्याचेही तपासात आढळले आहे..वैभव रत्नपारखी याने बनावट बँकर्स चेकचा वापर केला, तसेच खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार केली, संगणकीय रेकॉर्डमध्ये फेरफार केला, बँकर्स चेक बेकायदेशीररीत्या तयार केले, वरिष्ठ अधिकार्यांची दिशाभूल करून व्यवहार मंजूर करून घेण्यासाठी इंटरनेट बँकिंग व यूपीआय सुविधेचा गैरवापर केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...मेहुणा व पत्नीच्या खात्यात रक्कमअपहारातील रक्कम वैभव रत्नपारखी याचा मेहुणा राहुल प्रकाश शिंदे याच्या एसबीआय खात्यात ८२ व्यवहारांद्वारे सुमारे तीन कोटी ३६ लाख ४७ हजार १५८ रुपये वर्ग करण्यात आले, तसेच पत्नी श्वेता प्रकाश शिंदे ऊर्फ श्वेता वैभव रत्नपारखी यांच्या खात्यात पाच व्यवहारांतून ४० लाख ५४ हजार ४६१ रुपये वर्ग केल्याचे समोर आले आहे. अपहार उघडकीस येऊ नये यासाठी वैभव रत्नपारखी याने संगणकीय रेकॉर्ड व कागदपत्रे नष्ट केल्याचेही फिर्यादीत म्हटलेले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.