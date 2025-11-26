Anil Autade: बॅंकांची शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली : अनिल औताडे; शेतकरी संघटनेचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

अहिल्यानगर

farm loan recovery: शेतकरी संघटनेने तातडीने ही दडपशाही थांबवावी, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी-कर्जपुनर्रचना सुविधा द्यावी आणि बँक अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे. प्रशासनाने निवेदन स्वीकृत करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
श्रीरामपूर : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे कोसळलेल्या खरीप हंगामानंतर राज्य शासनाने शेतीकर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीवर एका वर्षाची स्थगिती लागू करणारा शासन निर्णय नऊ ऑक्टोबर २०२५ जाहीर केला; मात्र जिल्ह्यातील काही सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सक्तीची वसुली सुरूच असल्याचा आरोप करत अशा वसुलीला आम्ही शेतकरी झोडपून काढू, असा इशारा अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिला.

