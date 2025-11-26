Anil Autade: बॅंकांची शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली : अनिल औताडे; शेतकरी संघटनेचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

श्रीरामपूर : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे कोसळलेल्या खरीप हंगामानंतर राज्य शासनाने शेतीकर्जाच्या सक्तीच्या वसुलीवर एका वर्षाची स्थगिती लागू करणारा शासन निर्णय नऊ ऑक्टोबर २०२५ जाहीर केला; मात्र जिल्ह्यातील काही सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सक्तीची वसुली सुरूच असल्याचा आरोप करत अशा वसुलीला आम्ही शेतकरी झोडपून काढू, असा इशारा अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिला..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...या संदर्भात औताडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यामध्ये तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, जिल्हा युवा आघाडीचे बच्चू मोडवे, साहेबराव चोरमल, गोरख पवार, रामदास तरकसे, मच्छिंद्र आरले, प्रशांत घुले यांचा सहभाग होता..या निवेदनात म्हटले आहे की, सहकारी साखर कारखान्यांकडून सहकारी सेवा संस्थांच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेची वसुली सहकार अधिनियम कलम ४८ नुसार सुरू ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला. नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत अशा वसुलीला आधीच स्थगिती देण्यात आली आहे, तरीही कारखाने व बँकांकडून शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकले जात असल्याचे संघटनेने सांगितले. सहकारी साखर कारखाने आणि जिल्हा बँक यांच्या संचालक मंडळाने शेतकरीहिताचे भान सोडल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली..देवेंद्र फडणवीस सरकारतर्फे ३० जून २०२५ पर्यंत कर्जमुक्ती योजना पूर्णत्वास नेण्याची घोषणा असताना, कारखान्यांनी ऊस बिले अडवून कोणतीही कर्ज वसुली करू नये, असा इशारा देत असे केल्यास कारखान्यांना ऊस उत्पादकांच्या तीव्र असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा औताडे यांनी दिला..महाराष्ट्र बँकेसह काही राष्ट्रीयकृत बँका न्यायालयीन प्रक्रियेने सक्तीची वसुली करत असल्याचा मुद्दा संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडला. रेग्यूलर खाते असूनही नव्या कर्जाला नकार, अनुदानातील रक्कम विनापूर्वसंमती कर्ज खात्यात जमा करणे, अशा प्रकारे बँका कायदेशीर चौकटीत नसलेली पद्धत वापरत असल्याचा आरोपही करण्यात आला..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...ऊस दर बैठकीप्रमाणे शेतकऱ्यांना १४ दिवसांत ऊस पेमेंट देण्यास कारखान्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनात केली, तसेच “शासन निर्णय असूनही वसुली थांबत नसेल, तर तीव्र आंदोलन उभे करावे लागेल. त्याची सर्व जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.