Barshi fraud:'रामगिरी शुगर्स कारखान्याची जमीन गहाण'; २ कोटी १० लाखाची फसवणूक, बार्शी पोलिसांत दोन महिलांसह सात जणांविरोधात गुन्हा

- प्रशांत काळे बार्शी : गुंजेवाडी सावरगाव(ता.तुळजापूर)येथील रामगिरी शुगर्स लिमिटेड साखर कारखाना बार्शीच्या डिसले,आंधळकर यांनी भागीदारीमध्ये घेतल्यानंतर आंधळकरांनी ४९ टक्के शेअर विक्री करुन नियुक्त केलेल्या कार्यकारी संचालक मंडळाने बनावट बैठका,कागदपत्रे तयार करुन कारखान्याच्या जमिनीचे परस्पर गहाणखत करुन जमिनीवर बोजा चढवत २ कोटी १० लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात दोन महिलांसह सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..नितन छटवाल(रा.अंधेरी मुंबई),स्व.देविदास सजनानी, वनिता सजनानी,दीपा सजनानी ,मार्कस थोरात,केशव ईड्डा, विनित तापडिया(सर्व रा.पुणे,मुंबई)अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत सीमा आंधळकर(रा.सौंदरे,ता .बार्शी)यांनी फिर्याद दाखल केली ही घटना १८ एप्रिल २०११ ते २३ ऑक्टोबर २०१५ दरम्यान घडली..फिर्यादीत म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी माझे पती सेवानिवृत्त पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब आंधळकर,उद्योजक स्व. शिवाजी डिसले,राजा स्वामी,देशमुख यांचेमध्ये बैठक झाली त्यावेळी गुंजेवाडी सावरगाव(ता.तुळजापूर,जि.धाराशिव)येथील रामगिरी शुगर्स लि.साखर कारखान्यास केंद्र शासनाचा परवाना आहे तो खरेदीचे ठरले..कारखान्याची जमिन गट नं.३५३,२ हजार ५०० टन क्रशिंग,३० हजार केएलपीडी,१२ मेगावॅट साखर कारखाना ५१ टक्के आंधळकर,४९ टक्के डिसले करारपत्र झाले आंधळकर यांनी मुंबईच्या टेंपल रोझ रिअल इस्टेट कंपनी मुंबई यांचेशी करार करुन ४९ टक्के शेअर्स देऊन कार्यकारी संचालक नेमणूक करण्यास मुभा दिली..रामगिरी शुगर्स लि.कार्यालय बार्शीत देशमुख प्लॉट उपळाई रोड येथे तर मुंबईमध्ये पारसमणी टॉवर दादर ईस्ट मुंबई येथे होते मुंबई कार्यालयाने बनावट बैठक दाखवून साखर कारखान्याची जमिन गट क्रमांक २९८,३४५,३५२,३५३,३८०, ३८२,३८५ अशी ३ लाख ८ हजार १०० स्क्वेअर मीटर जमिन मॉर्गेज करण्याचे अधिकार केशव ईड्डा यांना दिले त्यांनी श्रेयस इन्व्हेसमेंट प्रा.लि.विनित तापडिया यांना दिले..तुळजापूर(जि.धाराशिव)येथील सब रजिस्टर कार्यालयात १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी बनावट कागदपत्राच्या आधारे दस्त तयार करुन जमिन मॉर्गेज केली त्या कागद पत्राच्या आधारे २ कोटी १० लाख रुपये उचलून कारखान्याच्या जमिनीवर बोजा चढवला आहे बार्शीत बँक ऑफ बडोदा शाखेत खाते असताना परस्पर दुसऱ्या बँकेत अथवा फायनान्स कंपनीकडून रक्कम घेऊन फसवणूक केली आहे असे म्हटले आहे..