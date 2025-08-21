Ahilyanagar News: 'बेलापूरच्या ग्रामसभेत घरकुलावरून रणकंदन'; माईक ओढाओढी, आरडाओरड्याने तणाव, पोलिस कुमक तातडीने दाखल

श्रीरामपूर: बेलापूर ग्रामसभेत गुरुवारी घरकुल योजनेवरून अक्षरशः रणकंदन झाले. ‘लाभार्थ्यांकडून एक लाख रुपये मागितले जात आहेत,’ असा थेट आरोप माजी सरपंच महेंद्र साळवी, सुधीर नवले, भरत साळुंखे यांनी केल्यानंतर ग्रामसभा गोंधळात परिवर्तित झाली. गायकवाड वस्तीतील महिलांनी ‘आमच्या नावावर सात-बारा उताऱ्यासह जमीन द्या, आम्ही कसलेही पैसे देणार नाही,’ अशी घोषणा करताच वातावरण तापले..धक्कादायक! संविधान कधी स्वीकृत झाले, शिक्षकांनाच येईना! 'मंगळवेढा तालुका आश्रमशाळेत समितीने भेट देत झाडाझडती'...ग्रामपंचायतीच्या प्रांगणात झालेल्या सभेत ‘तू-तू, मैं-मैं’, माईक ओढाओढी, एकमेकांवर झडप घालण्याचा प्रयत्न, घोषणाबाजी झाली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी दाखल होत राज्य राखीव दालाची तुकडी बोलावली. तब्बल पाच तास सुरू असलेल्या या गोंधळामुळे कामकाज अक्षरशः ठप्प झाले. सुरुवातीला जलजीवन पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटींवर वाद रंगला. मात्र, घरकुल विषय निघताच आरोप-प्रत्यारोपांचा भडका उडाला. ‘लाभार्थ्यांकडून एक लाख रुपये उकळले जात आहेत, १००० घरकुलांतून किती रक्कम कोणाच्या खिशात जाते,’ असा थेट सवाल महेंद्र साळवी यांनी केला. त्यावरून शरद नवले, अभिषेक खंडागळे यांच्याशी चांगलीच बाचाबाची झाली..सभा न संपवता कामकाज गुंडाळल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी पंचायत कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले, तर आत नवले-खंडागळे गटानेही प्रतिघोषणा दिल्याने वातावरण अधिकच तणावपूर्ण झाले. पोलिसांच्या मध्यस्थीने गोंधळ थांबवण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी सुनील मुथा यांनी हस्तक्षेप करत ग्रामविकास अधिकारी नीलेश लहारे यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला..झेंडा चौकावरील ध्वजस्तंभावरून सूचनांची सरबत्तीग्रामसभेत मारुती राशीनकर यांनी झेंडा चौकातील ध्वजस्तंभ इतरत्र हलवावा किंवा त्याची उंची कमी करावी, जेणेकरून होणारे अपघात टाळता येतील, अशी सूचनामांडली. झेंडा चौक परिसरात वारंवार अपघात होत असल्याने हा विषय चर्चेत आला. ग्रामस्थांनी याला पाठिंबा दर्शविला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून पुढील बैठकीत मांडावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..एक लाख रुपये मागणी ही विरोधकांची अफवा आहे. भविष्यात येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून चांगल्या कामाला खीळ घालण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या संकल्पनेनुसार घरकुले पारदर्शक पद्धतीने बांधली जातील.- शरद नवले, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य.MLA Amol Mitkari: राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार:आमदार अमोल मिटकरी; 'स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीबाबत माेठ विधान'.घरकुलाबाबात जसे ठेकेदाराकडून निविदा मागवल्या, तशाच निविदात सर्व कामांमध्ये का मागविल्या नाही. गावात चाललेली निकृष्ट कामे आणि भ्रष्टाचाराच हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही.- सुधीर नवले, सभापती, बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.