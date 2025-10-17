अहिल्यानगर

Belhe-Jejuri Highway: बेल्हे-जेजुरी महामार्गावर रास्ता रोको! माणसांपेक्षा बिबट्यांची काळजी सरकारला जास्त आहे का?; पारनेर तालुका आक्रमक..

Highway Shut Down by Villagers; बिबट्यांची वाढती संख्या नागरिक व वनविभागापुढे मोठे आवाहन आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थित पुण्यात बैठक झाली.या मधे नव्याने दोनशे पिंजरे देण्यात येणार आहेत.
Parner villagers block Belhe-Jejuri highway, protesting government’s wildlife prioritization over human safety.

Parner villagers block Belhe-Jejuri highway, protesting government’s wildlife prioritization over human safety.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टाकळी हाजी : “किती संसार उद्ध्वस्त होण्याची वाट पाहणार? अजून किती निष्पापांचे जीव बिबट्यांच्या हल्ल्यात गेले की वनविभागाला जाग येणार आहे? माणसांपेक्षा बिबट्यांची काळजी मायबाप सरकारला जास्त आहे का?” असा संतप्त सवाल गुरुवारी (ता.१६) ग्रामस्थांनी थेट प्रशासनाला करीत शिरूर-जुन्नर-आंबेगाव- पारनेर तालुक्यातील नागरिकांनी पंचतळे (ता. शिरूर) येथे रास्ता रोको आंदोलन केले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Leopard
parner
district
Wildlife
Asian highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com