Narendra Patil: महामंडळाच्या लाभार्थ्यांची फसवणूक: महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील; मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, बँक खात्यांचा दुरुपयोग!

अहिल्यानगर: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळातील प्रकरणांमध्ये ५ ते ७ हजार लाभार्थ्यांची फसवणूक अहिल्यानगर जिल्ह्यात झाली आहे. मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, बँक खात्यांचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे. याप्रकरणी चार महिन्यांपूर्वी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करूनही अद्याप पोलिस प्रशासनाने काहीही कारवाई केली नाही, ही गंभीर बाब आहे. आता छत्रपती संभाजीनगर, नाशिकमधूनही फसवणुकीच्या अशा घटना समोर येत आहेत. हा आकडा १० ते १५ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी चिंता महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली..येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पोलिसांकडे केली असल्याचे सांगितले.पाटील म्हणाले, की मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक बनविण्यासाठी २०१८ पासून महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून अहिल्यानगर जिल्ह्यात २० हजार ९६१ लाभार्थ्यांना १ हजार ६४७ कोटी रुपयांचा कर्ज वितरित करण्यात आले. त्यापोटी महामंडळाने १६३ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील मराठा तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी महामंडळाद्वारे चांगले..काम केले जात आहे. शासनानेही महामंडळाला मोठे पाठबळ दिले आहे. मात्र, अहिल्यानगर जिल्ह्यात या माध्यमातून हजारो मराठा तरुणांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी राहाता तालुक्यातील दोघा जणांविरुद्ध तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल करण्यास कर्मचाऱ्याने टाळाटाळ केली. तो कर्मचारीही आरोपींच्या गावाकडील असल्याचे समजले. तो यामध्ये सामील असल्याचा संशय असल्याने त्यालाही कामावरून काढण्यात आले. मात्र, एवढा गंभीर प्रकार होऊनही पोलिसांनी काहीच तपास केला नाही. आरोपींना कोणाचा वरदहस्त आहे, ते पोलिसांनी शोधावे. याप्रकरणी विशेष अधिकारी आणि किंवा पथक नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे. पत्रकार परिषदेनंतर पाटील यांनी लाभार्थींशी संवाद साधत अडचणी समजून घेतल्या..अडीच हजार प्रकरणांना एकच मोबाईल नंबरमहामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी स्वतःचा मोबाईल नंबर द्यावा. फसवणूक प्रकरणात एकच मोबाईल नंबर तब्बल अडीच हजार प्रकरणांसाठी वापरल्याचे लक्षात आले आहे. मोबाईल नंबर आधार लिंक असलेला द्यावा. बँक खाते स्वतःचे असावे. बॅंक खात्यांचा गैरवापर झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. कागदपत्रे अपलोड केल्याशिवाय लाभ मिळत नाही. अनेकांची फसवणूक करताना कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली, त्यासाठी ५ ते १० हजार रुपये उकळण्यात आले. कागदपत्रे अपलोडच केली नाहीत. त्यामुळे लाभही मिळाला नाही आणि फसवणूकही झाली..महामंडळ काय लाभ देतेपंधरा लाखांपर्यंतच्या कर्ज प्रकरणासाठी सात वर्षे १२ टक्क्यांप्रमाणे व्याज परतावा देते. आतापर्यंत जिल्ह्यात २१ हजार लाभार्थ्यांना १६३ कोटी रुपयांपर्यंत व्याज परतावा देण्यात आला आहे..हे कटकारस्थान तर नाही?महामंडळाचे एमडी विजयसिंह देशमुख यांच्या कार्यप्रणालीवर पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले. एमडींनी काही अटी, शर्थी लादल्याने लाभार्थ्यांना प्रकरणांसाठी अडचणी निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले. निवडणुका असल्याने प्रमाणपत्र रद्द करणे, जिल्ह्यात वाहन संख्या मोठी असल्याचे कारण देणे, उत्पन्नाच्या जाचक अटी लादणे, अनेक जुने प्रस्ताव ठोस कारणांशिवाय रद्द करणे. वास्तविक महामंडळाची बैठकच अनेक महिन्यांपासून झाली नाही. त्यात धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत. मात्र, अटी, शर्थींद्वारे लाभार्थ्यांची संख्या घटविण्याचे हे प्रकार आहेत. मराठा उद्योजक घडू नयेत, ते महामंडळाकडे येऊच नयेत, असे कटकारस्थान तर नाही ना, असा प्रश्न पाटील यांनी केला.