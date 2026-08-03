Bhandardara Dam: शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावर भंडारदरा धरण; ऐतिहासिक वारशाची दुरवस्था चिंतेचा विषय, देखभालीअभावी उपेक्षित

अकोले : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले ऐतिहासिक क्रांतिवीर राघोजी भांगरे जलाशय (भंडारदरा) शताब्दी वर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. ब्रिटिशकालीन अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या धरणाने शतकभर महाराष्ट्राला पाणी, वीज आणि समृद्धी दिली. मात्र, शताब्दी सोहळ्याची चाहूल लागत असतानाच या ऐतिहासिक वारशाच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.धरणाच्या माथ्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून त्यामध्ये पावसाचे पाणी साचत आहे. परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गवत आणि झुडपे वाढली आहेत. सुरक्षेसाठी बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आहेत. क्लास-वन दर्जाचे विश्रांतीगृह कुलूपबंद आहे. त्याच्या आवारात घुशी, उंदीर आणि सापांचा वावर वाढल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. निधीअभावी देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे रखडल्याने या ऐतिहासिक वास्तूची दुरवस्था दिवसेंदिवस वाढत आहे..कोरोना काळात देखभाल आणि सौंदर्यीकरणाची कामे जवळपास ठप्प झाली. त्यानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. परिणामी धरणाच्या भिंतींवर गवत वाढले, परिसराची स्वच्छता बिघडली आणि पर्यटकांच्या दृष्टीनेही या वारसा स्थळाचे आकर्षण कमी होत असल्याची खंत नागरिक व्यक्त करीत आहेत..१९१० मध्ये सुरू होऊन १९२६ मध्ये पूर्ण झालेले हे धरण आजही अभियांत्रिकी कौशल्याचा मानबिंदू मानले जाते. प्रवरा नदीवरील हे धरण सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण असून भंडारदरा पर्यटनाचीही मुख्य ओळख आहे. अंब्रेला फॉल, रंधा धबधबा, रतनवाडी, कळसूबाई आणि सह्याद्रीच्या निसर्गसौंदर्यामुळे दरवर्षी लाखो पर्यटक या परिसराला भेट देतात..स्थानिकांच्या मते, धरणाच्या मूळ रचनेला कोणताही धोका नसला तरी नियमित साफसफाई, गवत व झुडपे हटविणे, रस्त्यांची दुरुस्ती, सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करणे, माहिती फलकांचे नूतनीकरण आणि विश्रांतीगृहाचे पुनरुज्जीवन तातडीने होणे आवश्यक आहे. शतकाचा ऐतिहासिक टप्पा गाठणाऱ्या या धरणाचा वारसा जपण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून व्यापक संवर्धन आराखडा राबविण्याची मागणी होत आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...जलपूजनापुरतीच जबाबदारी?जलाशय भरल्यानंतर जलपूजनासाठी आणि छायाचित्रांसाठी लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती दिसते; मात्र, वर्षभर देखभाल, दुरुस्ती आणि संवर्धनासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्याकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची टीका स्थानिक नागरिक करीत आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हेच राज्याचे जलसंपदा मंत्री असल्याने या ऐतिहासिक धरणाच्या जतनासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून, शताब्दी वर्षापूर्वी धरणाचा संपूर्ण कायापालट व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.