अहिल्यानगर

Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू

Bhandardara Tourism Hit by Drunken Chaos and Fatal Crash: मद्यधुंद पर्यटकांच्या हुल्लडबाजी, बेदरकार वाहनचालकांमुळे भंडारदरा परिसरातील सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर; स्थानिकांचा कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही व कडक कारवाईचा आग्रह
Bhandardara Tourism Safety Concerns Rise After Drunken Misconduct and Fatal Speeding Scorpio Crash

Bhandardara Tourism Safety Concerns Rise After Drunken Misconduct and Fatal Speeding Scorpio Crash

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले : पावसाने दमदार हजेरी लावताच भंडारदरा पर्यटन परिसर पर्यटकांनी फुलून गेला आहे. शनिवार-रविवारच्या सुटीचा आनंद घेण्यासाठी राज्यातील विविध भागातून हजारो पर्यटक भंडारदरा, नेकलेस फॉल, नाणी फॉल, अंब्रेला फॉल आणि घाटघर परिसरात दाखल झाले. मात्र, पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीसोबतच काही मद्यधुंद पर्यटकांच्या हुल्लडबाजीने आणि वाहनचालकांमुळे पर्यटनस्थळावरील वातावरण गढूळ झाल्याचे चित्र दिसून आले.

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