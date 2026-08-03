Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू

अकोले : पावसाने दमदार हजेरी लावताच भंडारदरा पर्यटन परिसर पर्यटकांनी फुलून गेला आहे. शनिवार-रविवारच्या सुटीचा आनंद घेण्यासाठी राज्यातील विविध भागातून हजारो पर्यटक भंडारदरा, नेकलेस फॉल, नाणी फॉल, अंब्रेला फॉल आणि घाटघर परिसरात दाखल झाले. मात्र, पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीसोबतच काही मद्यधुंद पर्यटकांच्या हुल्लडबाजीने आणि वाहनचालकांमुळे पर्यटनस्थळावरील वातावरण गढूळ झाल्याचे चित्र दिसून आले..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.नेकलेस फॉल परिसरात बोलेरो वाहनातून आलेल्या काही तरुणांनी मद्यप्राशन करून आरडाओरडा, धिंगाणा आणि गोंधळ घातल्याची घटना घडली. त्यांच्या गैरवर्तनामुळे कुटुंबासह आलेल्या पर्यटकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. अनेकांनी सुरक्षिततेच्या कारणास्तव धबधबा परिसर सोडून जाणे पसंत केले. शनिवार आणि रविवारी पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, श्रीरामपूर आदी भागांतून मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल झाल्याने भंडारदरा-घाटघर मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अनेक ठिकाणी वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. पार्किंगची अपुरी व्यवस्था आणि रस्त्यांवरील अनियंत्रित वाहतूक यामुळे पर्यटकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. .पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे वन विभाग आणि पोलिस यंत्रणेवर ताण निर्माण झाला आहे. धबधबा परिसरात मद्यप्राशन, कचरा टाकणे, धोकादायक सेल्फी, वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवणे आणि बेशिस्त पार्किंग यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. स्थानिक नागरिकांनी पर्यटनस्थळांवर कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही यंत्रणा, वाहतूक नियोजन आणि मद्यधुंद पर्यटकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, भंडारदरा परिसरातील वाढत्या वाहतुकीसोबतच बेदरकार वाहनचालकांमुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. .नियमांचे उल्लंघन करूनभरधाव वेगाने वाहन चालविणे, धोकादायक ओव्हरटेक करणे आणि काही प्रकरणात मद्यप्राशन करून वाहन चालविणे यामुळे निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना सुरक्षित आणि शांत वातावरण मिळावे, तसेच पर्यटनस्थळाची प्रतिमा जपली जावी यासाठी प्रशासनाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे..अपघातात विद्यार्थिनीचा मृत्यू संगमनेरकडून भंडारदरा येथे येणाऱ्या चारचाकी वाहनाने सातवा मैल परिसरात भरधाव वेगात धोकादायक ओव्हरटेक करत दुचाकीस्वार विद्यार्थिनी आरुषी अनिल करपे (रा. पिंपळगाव कोंझिरा) हिला जोरदार धडक दिली. या अपघातात आरुषीचा जागीच मृत्यू झाला. मद्यप्राशन करून वाहन चालविणे, अतिवेग आणि वाहतूक नियमांचे उल्लंघन यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी संगमनेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार... भंडारदरा परिसरात निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी हजारो पर्यटक येतात. मात्र काही मद्यधुंद पर्यटकांच्या गैरवर्तनामुळे कुटुंबासह आलेल्या पर्यटकांचा हिरमोड होतो. अशा प्रकारांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. पर्यटनस्थळांवर शिस्त राखली गेली तरच या निसर्गसंपदेची खरी ओळख टिकून राहील. -स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.