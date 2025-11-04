Radhakrishna Vikhe Patil: भोजापूर प्रकल्पाचा नदीजोडमध्ये समावेश: जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; डावा कालवा, पूर चारीच्या कामास प्रारंभ

संगमनेर: भोजापूर प्रकल्पाचा समावेश आता दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्पामध्ये करण्यात आला आहे. यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प महायुती सरकारने केला आहे. स्व. बाळासाहेब विखे पाटील आणि गणपतराव देशमुख यांनी जे स्वप्न पाहिले होते, ते पूर्ण करण्याचे काम सुरू झाले आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.भोजापूर डावा कालवा आणि पूर चारीच्या कामासाठी मंजूर झालेल्या सुमारे ४४ कोटी रुपयांच्या कामांचा प्रारंभ मंत्री विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, बाळासाहेब शेटे, जलसंधारण विभागाचे हरिभाऊ गिते, कार्यकारी अभियंता मोनज ढोकचौळे, तहसीलदार धीरज मांजरे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे आदी उपस्थित होते..विखे पाटील म्हणाले की, चाळीस वर्षांत जे झाले नाही, ते एक वर्षात महायुती सरकारने करून दाखवले. निवडणुकीपूर्वी भोजापूरचे पाणी देण्याचा शब्द आपण दिला होता. यापूर्वी टँकरने पाणी आणून टाकण्याची वेळ आली नाही. कोणत्याही कार्यकर्त्याचे जेसीबी वापरून सहकारी संस्थांमधून बिल काढावी लागली नाहीत. यापूर्वी निळवंडे आणि आता भोजापूर धरणातून पाणी उपलब्ध करून दिले..खताळ म्हणाले की, चाळीस वर्षे प्रलंबित राहीलेला प्रकल्प आपण आमदार झाल्यानंतर एक वर्षात मंत्री विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यान्वित झाला. तळेगाव निमोण प्रमाणेच साकूर पठार भागातील पाण्याचा प्रश्न उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करून सोडविला जाणार आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...भोजापूरच्या लाभक्षेत्रातून वंचित राहिलेल्या ११ गावांना पाण्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. भोजापूर प्रकल्पाचा समावेश नदीजोड प्रकल्पात करून अतिरीक्त पाणी निर्माण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार असून, जिरायती भागात सिंचन निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहे.- राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.