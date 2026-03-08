अहिल्यानगर

Inspiring Story:‘त्या’ मुलांच्या आयुष्यात तांबडं फुटतंय! आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भोसले दांपत्याचा पुढाकार, मायेची फुंकर घालून केलं आपलसं

Maharashtra tribal children education social initiative: आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रणिता भोसले यांचा अविरत संघर्ष
Compassion in Action: Bhosale Couple Supports Tribal Children’s Future

सकाळ वृत्तसेवा
-दत्ता उकिरडे

राशीन: अठराविश्‍वे दारिद्र्य, प्रचंड अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि बहिष्कृत जीवनाच्या खाईत होरपळून निघणारे जीवन अन् आदिवासी समाजाच्या माथी मारलेला गुन्हेगारीचा शिक्का पुसण्यासाठी, भावी पिढीला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून राशीनमधील विवाहिता प्रयत्नाची पराकाष्टा करतेय.

