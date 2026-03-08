Inspiring Story:‘त्या’ मुलांच्या आयुष्यात तांबडं फुटतंय! आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भोसले दांपत्याचा पुढाकार, मायेची फुंकर घालून केलं आपलसं

-दत्ता उकिरडे राशीन: अठराविश्वे दारिद्र्य, प्रचंड अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि बहिष्कृत जीवनाच्या खाईत होरपळून निघणारे जीवन अन् आदिवासी समाजाच्या माथी मारलेला गुन्हेगारीचा शिक्का पुसण्यासाठी, भावी पिढीला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून राशीनमधील विवाहिता प्रयत्नाची पराकाष्टा करतेय..Women Athletes Success: नगरच्या कन्यांची क्रीडांगणावर सुवर्ण झेप; जिद्द, चिकाटीमुळे उल्लेखनीय कामगिरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजावाजा!.प्रणिता विजय भोसले असे या ध्येयवेड्या तरुणीचे नाव आहे. राशीनमधील विजय भोसले यांच्याशी लग्न झाल्यावर पतीच्या मदतीने त्यांनी आदिवासी समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी संकल्प या निवासी वसतिगृहाची स्थापना केली..नव्याने संसाराचा गाडा ओढताना, समाजाच्या परिवर्तनाचे ज्यू त्यांनी सक्षमपणे खांद्यावर घेतले. विविध गावांतील पारध्यांच्या पालात जाऊन मुलांच्या पालकांना विश्वासात घेऊन, चिमुरड्यांना वसतिगृहात आणून त्यांच्या शाळेची आणि भाकरीची सोय केली. स्वत: मुलांना आंघोळ घालण्यापासून या सर्वांच्या स्वयंपाकासाठी चूल सांभाळण्याचे नित्याचे दिव्य त्या मोठ्या आनंदाने पार पाडत आहेत. शिक्षण व शाळेपासून कोसो दूर असणाऱ्या या मुलांच्या आयुष्यात या प्रणिताच्या माध्यमातून परिवर्तनाचं तांबडंचं फुटलं आहे..माझा जन्म झाल्यानंतर आईच दूध देखील माझ्या नशिबी नव्हतं. आदिवासी समाजावर लागलेला गुन्हेगारीचा शिक्का पुसून समाजाच्या विकासासाठी मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे. गेली दहा वर्षे आमचा हा लढा अविरत लोकसहभागातून सुरू आहे.-प्रणिता भोसले, संचालक, संकल्प निवासी वसतिगृह, राशीन..UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.प्रणिता, विजय यांना मिळालेले पुरस्कारबाबा आमटे पुरस्कार, सेवा गौरव पुरस्कार, पुष्पा नाथांनी पुरस्कार, राज्यस्तरीय कृतज्ञता पुरस्कार, अमर ऊर्जा पुरस्कार, शारदा सन्मान पुरस्कार, सेवावृत्ती पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद युवा प्रेरणा पुरस्कार, आदर्श माता पिता पुरस्कार, अनाथ जिव्हाळा पुरस्कार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.