जामखेड: जामखेड शहराचा पाणीपुरवठा करणारा भुतवडा लघुपाटबंधारे तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. तलाव भरल्याने शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सुटल्याने नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे. तालुक्यात मागील तीन महिन्यांत समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे ऑगस्टमध्येच ११९ दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला भुतवडा लघुपाटबंधारे तलाव व ४८.४५ दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला भुतवडा जोड तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. जामखेड शहराचा नळ पाणीपुरवठा योजना गेली चाळीस वर्षांपासून भुतवडा तलावावरून कार्यरत आहे. हा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे जामखेडकरांचा संभाव्य पाणीटंचाई प्रश्र मिटला आहे...दरम्यान, भुतवडा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे विंचरणा नदीवरील ८३.७० दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला रत्नापूर लघुपाटबंधारे तलाव पूर्ण क्षमतेने भरण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सध्या रत्नापूर तलावात ३०.१४ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा आहे, तर दोन दिवसांपूर्वी ६२.५० दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला मोहरी तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वांत मोठा ५३३ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा खैरी मध्यम प्रकल्प लवकरच पूर्ण क्षमतेने भरण्याची आशा आहे. सध्या खैरी मध्यम प्रकल्प ६० टक्के भरला असून, या प्रकल्पात ३३५.९५ दशलक्ष घनफूट एवढा पाणीसाठा झाला आहे..तालुक्यातील तलावांतील पाणीसाठा व कंसात क्षमता ः धोंडपारगाव ३२.१३ दशलक्ष घनफूट (८७.९३), पिंपळगाव आळवा २०.४ दशलक्ष घनफूट (१००.४९), जवळका १३.२८ दशलक्ष घनफूट (३६.१९), अमृतलिंग १७.६२ दशलक्ष घनफूट (४८.४०), नायगाव ३६.६५ दशलक्ष घनफूट (८३.७६), तेलंगशी ११.१५ दशलक्ष घनफूट (३७.९४) असा पाणीसाठा आहे..विंचरणा नदीवरील पाटोदा तालुक्यातील घुलेवाडीसह अन्य सर्व तलाव भरल्यामुळे पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात झाल्याने भुतवडा तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला आहे.- मारुती ठणके, उपअभियंता, पाटबंधारे उपविभाग.