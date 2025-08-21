अहिल्यानगर

Ahilyanagar Rain update: भुतवडा तलावाच्या सांडव्यातून पाणी; शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न सुटला, नागरिक समाधानी

Good News for City: तालुक्यात मागील तीन महिन्यांत समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे ऑगस्टमध्येच ११९ दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला भुतवडा लघुपाटबंधारे तलाव व ४८.४५ दशलक्ष घनफूट क्षमता असलेला भुतवडा जोड तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जामखेड: जामखेड शहराचा पाणीपुरवठा करणारा भुतवडा लघुपाटबंधारे तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. तलाव भरल्याने शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न सुटल्याने नागरिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.

Ahmednagar
rain
water
district
water canal
Water Conservation

