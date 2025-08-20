Ahilyanagar Crime:'अकोले तालुक्यात बिंगो जुगारावर एलसीबीचे छापे'; आरोपींकडून पाच लाखांचे साहित्य जप्त

अहिल्यानगर: स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अकोले शहरातील बिंगो ऑनलाईन जुगारावर छापे टाकून १६ आरोपींकडून सुमारे पाच लाख रूपयांचे जुगाराचे साहित्य जपत केले आहे. या आरोपींविरुद्ध अकोले पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Solapur Ashram School : धक्कादायक! 'साेलापुरातील आश्रमशाळेत ना किचन, ना जेवणाची सुविधा'; मुख्याध्यापक निलंबित, सापळे शाळेवर प्रशासक...पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना जिल्ह्यातील अवैध धंद्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार कबाडी यांनी उपनिरीक्षक अनंत सालगुडे, पोलीस अंमलदार गणेश लोंढे, भाऊसाहेब काळे, सागर ससाणे, आकाश काळे, अरुण मोरे यांचे पथक तयार करुन ठिकठिकाणी कारवाई केली आहे. अकोले शहरात बसस्थानकासमोर नवले कॉम्प्लेक्समधील एका गाळ्यात काही लोक ऑनलाईन बिंगो, मटका व डॉलर नावाचा हार जितीचा जुगार खेळत व खेळवित असल्याची माहिती मिळाली..पथकाने संबंधित ठिकाणी जावून खात्री केली असता आरोपी नितीन निवृत्ती गायकवाड (रा. इंदिरानगर, अकोले), अमोल मारुती मोहिते (रा. इंदिरानगर, अकोले), वैभव राजेंद्र गायकवाड (रा. कुंभारवाडा, अकोले), व्हेल्सी गफुर वाघीलो (रा. शाहुनगर, अकोले), अक्षय बाबासाहेब सकट (रा. शिवाजीनगर, अकोले), गोपी भाऊराव आवारी (रा. धामनगाव, अकोले), अरबाज मोहम्मद शेख (रा. शिवाजी चौक, अकोले), आकाश संजय परदेशी (रा. कुंभारवाडा, अकोले), रमेश एकनाथ फापाळे (रा. लिंगदेव, अकोले), .अनिल बाळू पवार (रा. शाहुनगर, अकोले), विकास दत्तात्रय आबरे (रा. गणोरे, अकोले), खंडू केरु सदणीर (रा. खिरवीरे, अकोले), शंशीकांत मुरलीधर बेनके (रा. खिरवीरे, अकोले), अशोक राजेंद्र जगताप (रा. शिवाजी महाराज चौक, अकोले), गणेश हौसराव साबळे (रा. शनि मंदीरच्या पाठीमागे, अकोले), अतुल जालींदर नवले (रा. अगस्ती आगार, अकोले) हे चार लाख ९८ हजार ७०० रुपये किंमतीचे जुगार साहित्यासह .MD Drugs: ‘एमडी’ ड्रग्जच्या तपासासाठी सोलापूरचे पोलिस मुंबईला रवाना; मोठ्या रॅकेटची शक्यता; सोलापूर, कलबुर्गीत आठजण जेरबंद.ऑनलाईन बिंगो, मटका व डॉलर नावाचा जुगार खेळताना व खेळविताना मिळून आले. त्यांच्याविरुद्ध पोलिस कॉन्स्टेबल आकाश राजेंद्र काळे यांच्या फिर्यादीवरुन अकोले पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.