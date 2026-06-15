अहिल्यानगर

CRS Birth Certificate: जन्म दाखले मिळवताना ‘मरणकळा’; राज्यात सीआरएसमुळे विद्यार्थी-पालकांची दमछाक, सरकारी यंत्रणाही ‘हँग’, सीआरएस आहे तरी काय?

Maharashtra birth certificate delay due to CRS portal: सीआरएस पोर्टलमुळे जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी १५-२० दिवसांची प्रतीक्षा, एकच लॉगिन व ओटीपीच्या कचाट्यात विद्यार्थी-पालकांची वाढती दमछाक
Maharashtra’s Birth Certificate Crisis: Students, Parents and Officials Hit by CRS Issues

Maharashtra’s Birth Certificate Crisis: Students, Parents and Officials Hit by CRS Issues

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-अशोक निंबाळकर

अहिल्यानगर: बारकोडचे जन्म-मृत्यूचे दाखले मिळवताना नागरिकांची दमछाक होते आहे. एकेका दाखल्यासाठी तब्बल पंधरा ते वीस दिवस वाट पहावी लागत आहे. दुसरीकडे प्रशासनाचीही त्रेधा तिरपीट उडत आहे. सीआरएस पोर्टल डोकेदुखी ठरत आहे.

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