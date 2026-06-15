CRS Birth Certificate: जन्म दाखले मिळवताना ‘मरणकळा’; राज्यात सीआरएसमुळे विद्यार्थी-पालकांची दमछाक, सरकारी यंत्रणाही ‘हँग’, सीआरएस आहे तरी काय?

-अशोक निंबाळकरअहिल्यानगर: बारकोडचे जन्म-मृत्यूचे दाखले मिळवताना नागरिकांची दमछाक होते आहे. एकेका दाखल्यासाठी तब्बल पंधरा ते वीस दिवस वाट पहावी लागत आहे. दुसरीकडे प्रशासनाचीही त्रेधा तिरपीट उडत आहे. सीआरएस पोर्टल डोकेदुखी ठरत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...केंद्र सरकारने जन्म-मृत्यूच्या नोंदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सीआरएस पोर्टल (सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम) सुरू केली आहे. त्याचा ॲक्सेस ठरावीक अधिकाऱ्यांकडेच ठेवला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ओटीपी दिल्याशिवाय दाखलाच मिळू शकत नाही. संपूर्ण जिल्ह्याचे दाखले त्यांच्याकडे येत असल्यानेही तेही हॅंग झाले आहेत. दिवसाकाठी चारशे ते पाचशे दाखले येतात. सर्व काम सोडून दाखले दिले, तरी ५० दाखल्यांच्या पुढे ही संख्या जात नाही.सध्या प्रवेशाचे दिवस असल्याने सर्वच केंद्रांवर दाखल्यांसाठी गर्दी वाढली आहे. त्यांना हे दाखले मिळवण्यासाठी किमान पंधरा दिवसांचे वेटिंग आहे. दाखल्यांना उशीर होत असल्याने राज्यात पालक वर्गांत संतापाचे वातावरण आहे..महापालिकेकडे जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाकडे पूर्वी पाच लॉगिन होते. त्याऐवजी आता सीआरएस पोर्टलकडून केवळ एकच लॉगिन आहे. परिणामी जन्म-मृत्यू दाखले काढणे आणि जुन्या दाखल्यांमधील दुरुस्तीची कामे विलंबाने होत आहेत.जुन्या पोर्टलवरून काढलेले दाखले शाळा प्रवेश, नोकरी, तसेच इतर शासकीय कामांसाठी आजही ग्राह्य धरले जातात, तरीही अनेक नागरिक भीतीपोटी किंवा भविष्यात अडचण येऊ नये, या काळजीने नव्या सीआरएस पोर्टलवरील दाखले काढण्यासाठी धावाधाव सुरू आहे..आधार नोंदणी असलेल्या मोबाईलवर ओटीपी येतो. त्यामुळे तो दुसऱ्या कोणाकडे देता येत नाही. ओटीपीसाठी किमान दहा मिनिटे वेळ जातो. दिवसाला पन्नासही दाखले होत नाही. इतरही कामे असल्याने दाखल्यांसाठी सलगपणे बसता येत नाही. सीआरएसमध्ये काही बदल करावे लागतील. किमान मेलवर ओटीपी आला, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याला तेथे बसवता येईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या अडचणीबाबत कळवले आहे. त्यावर लवकरच मार्ग निघेल ही अपेक्षा आहे.- डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.सीआरएस आहे तरी काय?जन्म-मृत्यूच्या बनावट नोंदी केल्याचे आढळल्याने केंद्र सरकारने ते रोखण्यासाठी सीआरएस पोर्टल सुरू केले आहे. त्यावरून बारकोड असलेले दाखले दिले जातात. सन २०२३चे जन्म-मृत्यू दाखले काढताना अडचणी येत आहेत. २१ दिवस ते एक वर्षे जुने दाखले हवे असतील, तर त्यासाठी स्थानिक पातळीवर बीडीओकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर ते थेट जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे ॲप्रुव्हसाठी येतात. त्यांच्या आधार जोडलेल्या मोबाईलवर त्याचा ओटीपी येतो. तो दिल्यानंतर संबंधित विभागाकडून दाखला दिला जातो..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.नेमकी अडचण कायबारकोड असलेल्या दाखल्यांसाठी काही विभागाकडून आग्रह केला जात आहे. पूर्वी काढलेले दाखले ते ग्राह्य नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे बारकोडचे दाखले मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिकांतील केंद्रांवर गर्दी होत आहे. त्यातच आता शाळा, महाविद्यालये सुरू होण्याचा काळ आहे. त्यामुळे गर्दीत आणखीच भर पडलीय. जुने दाखले, तसेच दाखल्यांवरील दुरुस्ती करताना नाकीनऊ येत आहेत. महसूल यंत्रणेमार्फत ते दाखले जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे येत आहेत. प्रत्येक दाखल्यासाठी स्वतंत्र ओटीपी येतो. त्यासाठी किमान दहा ते पंधरा मिनिटे लागतात. दिवसाकाठी ४०० ते ५०० दाखले येत आहेत. सध्या दीड हजार दाखले मंजुरीसाठी पडून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.