Akole Politics: नगराध्यक्षपदासाठी भाजपतच रस्सीखेच; अकोलेच्या निवडणुकीत चार उमेदवारांचे पाच अर्ज दाखल, आज माघारीची मुदत

अकोले : नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपतील अंतर्गत गटबाजी उघडपणे समोर आली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी चार उमेदवारांचे पाच अर्ज दाखल झाले आहेत. उमेदवारी अर्जांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर चारही उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरल्याची माहिती प्रांताधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी अरुण उंडे यांनी दिली..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.अर्ज माघारीची मुदत उद्या (ता.२८) दुपारी ४ वाजेपर्यंत आहे. यानंतर अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नव्या नगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. यानुसार सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत होती. .भाजपकडून माजी आमदार वैभव पिचड यांच्या उपस्थितीत नगरसेविका व बांधकाम सभापती वैष्णवी धुमाळ यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी नगरसेविका शीतल अमोल वैद्य, माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे, उपनगराध्यक्ष शरद नवले, काँग्रेसचे नगरसेवक प्रदीपराज नाईकवाडी यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दुसरीकडे, भाजपतील दुसऱ्या गटानेही स्वतंत्र ताकद दाखवत महिला आघाडीच्या प्रदेश सचिव सोनाली नाईकवाडी यांचा अर्ज दाखल केला. .भाजपच्या गटनेत्या तमन्ना शेख यांच्या नेतृत्वाखाली १२ नगरसेवकांच्या उपस्थितीत हा अर्ज सादर करण्यात आला. याच गटाकडून प्रतिभा मनकर यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज माघारीची मुदत संपल्यानंतर अंतिम उमेदवार निश्चित होईल, तरी नगराध्यक्षपदासाठी भाजपतील दोन गटांमध्ये थेट सामना होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. यामुळे राजकारणात नगराध्यक्षपदाची निवडणूक चुरशीची ठरणार असल्याचे चित्र आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.काँग्रेसचा एकमेव अर्जकाँग्रेसचे एकमेव नगरसेवक प्रदीपराज नाईकवाडी यांनीही नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज भरला. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी एकूण चार उमेदवारांचे पाच अर्ज दाखल झाले. छाननीनंतर सर्व अर्ज वैध ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.