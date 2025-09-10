अहिल्यानगर

Shrigonda Bribery Case :'निवृत्त अभियंता लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; श्रीगोंदेमध्ये खळबळ, रस्ते कामाचे निरीक्षण अहवाल अन्..

Anti-Corruption Bureau Action : कामांचे बिल काढण्यासाठी आरोपी पाचनकर याने गुणवत्ता निरीक्षकाकडून गुणवत्ता अहवाल मिळवून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे दोन कामांचे प्रत्येकी साडेतीन हजार, अशी सात हजार रुपयांची मागणी केली. याबाबत १६ एप्रिल रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
Anti-Corruption Bureau traps retired engineer in Shrigonda for bribery linked to road work inspection report.

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीगोंदे: रस्ते कामाचा गुणवत्ता निरीक्षण अहवाल मिळवून देण्यासाठी ७ हजारांची लाच स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या येथील बांधकाम उपविभागाचे सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता प्रकाश पाचनकर याच्याविरुद्ध श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

