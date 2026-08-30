Heritage Akole: एकेकाळी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा मुक्काम, आज ‘भूत बंगला’; अकोल्यातील ब्रिटिशकालीन डाक बंगला दुर्लक्षित

-शांताराम काळेअकोले : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतिहासाची साक्ष देणारी पांजरे (ता. अकोले) येथील ब्रिटिशकालीन डाक बंगला सध्या दुर्लक्षामुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. एकेकाळी ब्रिटिश अधिकारी ज्या वास्तूत मुक्काम करीत होते, ती भक्कम दगडी बांधकाम, सागवान लाकडाचे दरवाजे-खिडक्या आणि दगडी फरशी यामुळे आजही त्या काळातील स्थापत्यकलेची साक्ष देत आहे. मात्र, देखभालीअभावी या ऐतिहासिक वास्तूला आता ‘भूत बंगल्याचे’ स्वरूप प्राप्त झाले आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.पांजरे येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या शेजारी असलेल्या या डाक बंगल्याला तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासनाच्या काळात विशेष महत्त्व होते. प्रशासकीय कामकाजासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निवास व मुक्कामासाठी अशा वास्तू उभारण्यात आल्या होत्या. मोठमोठे दगड, मजबूत भिंती, सागवान लाकडाचे दरवाजे व खिडक्या आणि दगडी फरशी यामुळे या वास्तूचे ऐतिहासिक, तसेच वास्तुशास्त्रीय महत्त्व आजही कायम आहे..वास्तूच्या दुरुस्ती अथवा पुनर्लेखनासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. देखभालीअभावी इमारतीच्या परिसरात झाडेझुडपे वाढली असून, वास्तूचा वापरही जवळपास बंद झाला आहे. त्यामुळे इतिहासाचा हा ठेवा काळाच्या पडद्याआड जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे..वास्तूतील दगड, सागवान लाकूड आणि अन्य बांधकाम साहित्याची सुरक्षितताही धोक्यात आली आहे. ऐतिहासिक वास्तू म्हणून जतन होणे अपेक्षित असलेल्या या इमारतीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. अकोले तालुका भंडारदरा, कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड परिसर, निसर्ग सौंदर्य आणि आदिवासी संस्कृतीमुळे पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर पांजरेतील ब्रिटिशकालीन डाक बंगला संवर्धित करून पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित केल्यास इतिहासप्रेमी, पर्यटक आणि अभ्यासकांसाठी हे आकर्षणाचे केंद्र ठरू शकते..मूळ स्थापत्याला धक्का न लावता वास्तूची डागडुजी, परिसराचे सुशोभीकरण आणि ऐतिहासिक माहितीचे फलक उभारल्यास या वास्तूला नवे रूप देता येईल. त्यासाठी सर्व प्रथम वास्तूचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून सुरक्षिततेची तपासणी करणे गरजेचे आहे..पांजरे येथे १९४७ पूर्वीचा दगडी बांधकाम असणारा डाक बंगला जीर्ण अवस्थेत आहे. त्याचे जतन होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासन याबाबत उदासीन असून, या बंगल्याची किमान डागडुजी झाली, तरी पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र होऊन येथील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.- रामचंद्र उघडे, सरपंच, पांजरे.पांजरे येथील गेस्ट हाऊस बंद पडले आहे. त्याच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यास मंजुरी असून लवकरच त्याबाबत कार्यवाही होईल.- तुळशीराम दहिफळे, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, राजूर.Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.पांजरे येथील ब्रिटिश कालीन विश्रामगृह सदनिका खराब झाले असून, मी नुकताच राजूर उपविभागाचा चार्ज घेतला असून माहिती घेऊन कामाबाबत कार्यवाही होईल.- गौरव सूर्यवंशी, उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राजूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.