Accident News: भीषण अपघातात भावाचा जागीच मृत्यू; बारावीचा पेपर देऊन बहिणीला घरी नेताना घटना, आई-वडीलांचा आक्राेश!

शेवगाव : बारावीची परीक्षा संपल्यानंतर मावस बहिणीला दुचाकीवरून घरी घेऊन जाताना झालेल्या भीषण अपघातात तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी (ता.१०) दुपारी दहिफळ रस्त्यावर एरंडगाव परिसरात घडली. समर्थ सोमनाथ लोखंडे (वय २१, रा. एरंडगाव समसुद, ता. शेवगाव) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या अपघातात समृद्धी शिंदे व दीप्ती धस या किरकोळ जखमी झाल्या आहेत. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. याप्रकरणी शेवगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..मंगळवारी बारावीचा इंग्रजी विषयाचा पेपर होता. त्यासाठी समर्थ लोखंडे यांनी मावस बहीण समृद्धी शिंदे व तिची मैत्रीण दीप्ती धस यांना दुचाकीवरून शेवगाव येथे आणले होते. सकाळी ११ वाजता आबासाहेब काकडे विद्यालयात दोघींना सोडून तो शहरात थांबला. दुपारी दोन वाजता पेपर संपल्यानंतर समर्थ याने दोघींना घेऊन गावाकडे निघाला. .दुपारी सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास एरंडगाव भागवत येथे त्यांच्या दुचाकीची पुढे चाललेल्या ट्रॅक्टरला मागून जोरदार धडक बसली. अपघात इतका भीषण होता की, समर्थचा जागीच मृत्यू झाला. समृद्धी व दीप्ती किरकोळ जखमी झाल्या. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...इंजिनीअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या समर्थच्या आकस्मिक निधनाने एरंडगाव परिसरासह शेवगाव शहरात शोककळा पसरली आहे. तो येथील पत्रकार सोमनाथ लोखंडे यांचा मुलगा होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील व भाऊ असा परिवार आहे. गावी शोकाकुल वातावरणात त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.