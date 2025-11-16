'बहीण भावाचा पाण्यात बुडून मृत्यू'; कोपरगाव तालुक्यातील दुर्दैवी घटना, पाण्यात पडलेल्या मेंढीला वाचवण्यास गेले अन्...

कोपरगाव: तालुक्यातील चांदेकसारे येथील जुन्या खाणीतील पाण्यात बुडून डाऊच खुर्द येथील बहीण-भावाचा मृत्यू झाला. सार्थक गणपत बडे (१९) व सुरेखा गणपत बडे (१८) अशी मृतांची नावे आहेत. ही घटना दुपारी दोन वाजेच्या दरम्यान घडली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...डाऊच खुर्द येथील गणपत बडे यांचा मेंढी पालनाचा व्यवसाय आहे. त्यांचा मुलगा सार्थक ऊर्फ अशोक गणपत बडे व मुलगी सुरेखा बडे चांदेकसारे परिसरात जुन्या खोदकाम केलेल्या खाणीजवळ मेंढ्या चारत होते. मेंढ्या पाणी पिण्यासाठी गेली असता एका मेंढी पाण्यात पडली. तिला वाचवण्यासाठी सुरेखाने प्रयत्न केले. .मात्र, तिला वाचवण्याच्या नादात सुरेखाचा तोल जाऊन पाय घसरला. सुरेखा पाण्यात पडली व बुडायला लागली हे लक्षात येताच भाऊ सार्थक याने वाचवण्यासाठी पाण्यात उडी घेतली. मात्र, खाणीमध्ये जास्त पाणी असल्याने व दोघेही पाण्यात बुडाले. आजूबाजूला काही महिला कपडे धुण्यासाठी थांबलेल्या होत्या, त्यांच्या हा प्रकार लक्षात आला. त्यांनी तातडीने जवळ असलेल्या ग्रामस्थांना कळवले..पोलिस पाटील मीराताई रोकडे, डॉ. गोरक्षनाथ रोकडे, उपसरपंच वसिम शेख यांनी सदर घटनेची माहिती कोपरगाव तालुका पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक संदीप कोळी यांना दिली. डाऊच खुर्दचे माजी सरपंच संजय गुरसळ यांनी तरुणांना सोबत घेत घटनास्थळ गाठले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत कोपरगाव तालुका पोलिस स्टेशनचे पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी हजर झाले. परिसरातील ग्रामस्थांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्यात आले..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...\rकोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यासाठी रुग्णवाहिकेतून हे मृतदेह पाठवण्यात आले. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक संदीप कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेड कॉन्स्टेबल कुकडे करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.