'बहीण भावाचा पाण्यात बुडून मृत्यू'; कोपरगाव तालुक्यातील दुर्दैवी घटना, पाण्यात पडलेल्या मेंढीला वाचवण्यास गेले अन्...

Sorrow in Kopargaon Taluka: डाऊच खुर्द येथील गणपत बडे यांचा मेंढी पालनाचा व्यवसाय आहे. त्यांचा मुलगा सार्थक ऊर्फ अशोक गणपत बडे व मुलगी सुरेखा बडे चांदेकसारे परिसरात जुन्या खोदकाम केलेल्या खाणीजवळ मेंढ्या चारत होते. मेंढ्या पाणी पिण्यासाठी गेली असता एका मेंढी पाण्यात पडली.
Kopargaon Taluka Shocked as Siblings Lose Lives in Animal Rescue Attempt

सकाळ वृत्तसेवा
कोपरगाव: तालुक्यातील चांदेकसारे येथील जुन्या खाणीतील पाण्यात बुडून डाऊच खुर्द येथील बहीण-भावाचा मृत्यू झाला. सार्थक गणपत बडे (१९) व सुरेखा गणपत बडे (१८) अशी मृतांची नावे आहेत. ही घटना दुपारी दोन वाजेच्या दरम्यान घडली.

