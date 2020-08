म्हैस बाजार अन्‌ तोही ऑनलाइन कधी ऐकलंय का? पण हे खरंय! ‘येथे’ भरतोय ‘असा’ बाजार

अहमदनगर : कोरोनामुळे संपूर्ण जग बदलत आहे . अनेक व्यवसायांवर याचा परिणाम झाला आहे . त्यातच सध्या ऑनलाइन व्यहवारावर भर दिला जात आहे . मोबाईलसह इतर घरगुती वस्तू ऑनलाईन मागवणे यात सध्या काय विशेष वाटत नाही . पण जनावरांचा बाजार ऑनलाईन भरला तर आहे ना विशेष !. देशात प्रसिद्ध असलेला घोडेगाव येथील म्हशींचा बाजार सध्या ऑनलाईन सुरु आहे .

नगर जिल्ह्यातील घोडेगाव येथे राज्यासह परराज्यातील म्हशी खरेदी - विक्रीसाठी येतात . दर शुक्रवारी येथे जनावरांचा बाजार भरतो . खास म्हशींसाठी हा बाजार प्रसिद्ध आहे . दिल्ली , मध्यप्रदेश , हरियाणा , गुजरात , राज्यस्थान आदी भागातून व्यापरी आणि शेतकरी येथील बाजारात येतात . साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम , पावसाळा , हिवाळा , रमझान व बकरी ईद अशा महत्त्वाच्या काळात येथील बाजारात विविध जातींच्या जनावरांची आवक वाढते . साधारण दर बाजारावेळी कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल येथे होते . मात्र कोरोनामुळे येथील उलाढाल ठप्प आहे .

जनावरांच्या बाजारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नेवासे तालुक्यातील या घोडेगावात म्हैस विक्रीचे विक्रम केले आहेत . लाखो रुपयांपर्यंत म्हशीची किंमत गेली आहे . म्हशी बघण्यासाठी अनेकजण येथे गर्दी करत . देशभरातून घोडेगावच्या म्हशीच्या बाजारात जातिवंत म्हशींची खरेदी व विक्री होते . बैल , म्हशी , विविध प्रकारच्या गायी तसेच कांदा बाजार असा व्यापार घोडेगावात होतो . बाजारात म्हसाण , मुऱ्हा , जाफराबादी , गावरान , पंढरपुरी , शिंगाळू , सुरत , नेहसना अशा म्हशींच्या जाती खरेदी - विक्रीसाठी येतात . या बाजारात महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , पंजाब , चंदीगड , हरियाना , दिल्ली , गुजरात , आंध्र , कर्नाटक , केरळ येथून व्यापारी व खरेदीदार येतात . अनेक राज्यात घोडेगावातून जनावरे जातात . कर्नाटकमध्येही खूप जनावरे येथून जातात .

कोरोनामुळे सध्या बाजार भरत नाही . मात्र , ज्यांना जनावरे विकायची आहेत . ते त्यांचे व्हिडीओ करुन संबंधीतांना पाठवतात . त्यानंतर संबंधीत व्हिडीओ पाहून किंमत ठरवात . समजा म्हैस असेल आणि ती जर खरेदीदारांला पसंद पडली असेल तर किंमत ठरवून तिला पाहण्यासाठी जातात . त्यानंतर व्यहवार केले जातात , असे येथील व्यापारी समीर पठाण सांगत आहेत .

नेवासे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या घोडेगाव उप बाजारात भरत असलेल्या म्हशीच्या बाजारात जनावरांसह शेतकरी , व्यापारी यांच्यासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या . मात्र सध्या कोरोनामुळे आवारात समितीकडून बाजार बंद आहे . बंदच्या काळात काहीजण ऑनलाईन खरेदी - विक्री व्यवहार करत असल्याची माहिती आहे . पण प्रत्येक्षात व ऑनलाईन जनावरे खरेदीत मोठा फरक असतो . प्रत्येक्ष खरेदी विक्रीत खरेदी करणारास प्रत्येक्ष जनावर पाहून खात्रीशीर व्यवहार करता येतो तसे ऑनलाईन व्यवहारात होत नसल्याचे बाजार समितीचे सचिव देवदत्त पालवे यांनी सांगितले .

येथे विविध राज्यातून व्यापारी येतात . अनेक शेतकरीही म्हैस विक्रीव व खरेदीसाठी येतात . मात्र , एखाद्यावेळी मनासारखी किंमत मिळाली नाही तर दुसऱ्या बाजारापर्यंत त्याला थांबण्याची व्यवस्था आहे . त्यामुळे संबंधीतांचा खर्च वाचतो , त्यामुळे या बाजाराला पसंदी दिली जाते , असे पत्रकार सुनील गर्जे यांनी सांगितले .

