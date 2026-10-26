Bullock Cart: दीड टनाची क्षमता, साडेचार टनांचा भार! ऊस वाहतुकीत बैलांची ससेहोलपट; चढावर दमछाक अन् वरून चाबकाचे फटके

-पांडुरंग सूर्यवंशी तावशी : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर ऊस वाहतुकीची लगबग वाढली आहे. मात्र, अधिक ऊस वाहून नेण्याच्या प्रयत्नात दीड टनाची क्षमता असलेल्या बैलगाड्यांवर साडेचार टनांपर्यंत वजन लादले जात असल्याने मुक्या जनावरांची ससेहोलपट होत आहे. विशेषतः चढाच्या रस्त्यावर बैलांची दमछाक होत असून, त्यांना चाबकाचे फटके मारून पुढे नेण्याचे प्रकारही घडत असल्याने प्राणीप्रेमींमधून संताप व्यक्त होत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.सोलापूर जिल्ह्यात ऊस गळीत हंगामाला वेग आला आहे. कारखान्यांपर्यंत ऊस पोचविण्यासाठी आजही बैलगाड्यांचा वापर केला जातो. साधारण एक ते दीड टन ऊस वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या बैलगाड्यांमध्ये चार ते साडेचार टनांपर्यंत ऊस भरला जात आहे. त्यामुळे बैलांच्या शारीरिक क्षमतेवर प्रचंड ताण पडत आहे. सपाट रस्त्यावरही गाडी ओढताना त्यांची दमछाक होते. चढावर पाय घसरणे, तोल जाऊन कोसळणे आणि जखमी होण्याचा धोका वाढतो..चढावर दमछाक; तरीही चाबकाचे फटकेचढाच्या रस्त्यावर अधिक वजनाची गाडी ओढताना बैलांची दमछाक होते. अशा वेळी काही ठिकाणी कामगार गाडीला मागून धक्का देतात, तर बैलांना चाबकाचे फटके मारून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात. जखमी बैलांनाही विश्रांती न देता पुन्हा गाडी ओढण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे बैलांना आवश्यक विश्रांती आणि उपचार मिळणे गरजेचे आहे..जादा ओझ्यामुळे बैलांना जखमा, मणक्याचे विकार, हाडे मोडणे आणि पचनाचे आजार होण्याचा धोका असतो. अपघाताचीही शक्यता वाढते. जखमी बैलांवर तातडीने उपचार करणे आवश्यक आहे. वाहतुकीचे नियम आणि वजनाची मर्यादा पाळल्यास जनावरांचे आरोग्य सुरक्षित राहील.- डॉ. राजकुमार बनसोडे, पशुवैद्यकीय अधिकारी, तावशी.कारखाने, पशुसंवर्धन विभागाने लक्ष देण्याची गरजऊस वाहतुकीवर अनेक कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून असली, तरी आर्थिक फायद्यासाठी जनावरांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. साखर कारखान्यांनी सुरक्षित वाहतुकीचे निकष निश्चित करावेत. पशुसंवर्धन विभागाने वाहतूक मार्गांवर जनावरांची तपासणी करून जखमी बैलांना उपचार मिळतात का, याची पाहणी करावी. क्षमतेपेक्षा अधिक ओझे लादणे आणि मारहाणीच्या प्रकारांवर प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी प्राणीप्रेमींमधून होत आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...ऊस वाहतुकीतून आर्थिक फायदा मिळवताना मुक्या जनावरांच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. बैलांची क्षमता, रस्त्याची स्थिती आणि वाहतुकीचे अंतर लक्षात घेऊनच ऊस भरला पाहिजे.- डॉ. राजेंद्र पाटील, प्राणीमित्र, तावशी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.