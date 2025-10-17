अहिल्यानगर

Akole Accident: दुर्दैवी घटना ! 'बसखाली चिरडून पादचाऱ्याचा मृत्यू'; पायी घराकडे जात असताना घडली घटना..

Pedestrian Crushed Under Bus: पिंपळगाव नाकविंदा येथे गणपत भानुदास लगड हे रस्त्यावरून पायी घराकडे जात असताना बस त्यांना चिरडून पुढे निघून गेली. घटनेनंतर नागरिकांना तातडीने पोलिसांना माहिती दिली. सदर मृत व्यक्तीचा मृतदेह कोतूळ येथे शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोले : अकोले आगाराच्या बसने एका ४२ वर्षीय इसमाला चिरडल्याची दुर्दैवी घटना पिंपळगाव नाकविंदा येथे मंगळवारी (ता. १४) ८ ते ९ वाजेच्या दरम्यान घडली. या घटनेत गणपत भानुदास लगड (वय ४२) यांचा मृत्यू झाला. याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अकोले आगाराची अकोले-देवगाव ही बस नेहमीप्रमाणे सायंकाळी देवगाव येथे मुक्कामी जात होती.

