Laxman Hake: दोन सप्टेबरचा जीआर रद्द करा: लक्ष्मण हाके; आरक्षणाशी संबंध नसणारे विखे उपसमितीचे अध्यक्ष कसे?, दहा टक्क्यांना सरकार घाबरले

बोधेगाव: सामाजिक न्याय काय असतो, हे विखे पाटील घराण्याला माहीत असंत, तर त्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत बेजबाबदार वक्तव्य केले नसते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओबीसी आमचा डीएनए म्हणता आणि आरक्षणाशी संबंध नसणाऱ्या मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष करता, हा कोणता न्याय, असा सवाल करत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दोन सप्टेबरचा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली..बोधेगाव (ता. शेवगाव) येथे शनिवारी (ता.१) ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी घेण्यात आलेल्या महाएल्गार मेळाव्याच्या व्यासपीठावरून ते बोलत होते. यावेळी ॲड. मंगेश ससाणे, बाळासाहेब सानप, अरुण जाधव, बाळासाहेब खटकळ, रामजी आंधारे, संगीता ढवळे, राजेंद्र दौंड, अरुण जाधव आदी उपस्थित होती..दोन किंवा तीन आमदार पाठीशी नसताना विखे पाटलांना मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने पडायला लागली. विखे पाटील, सोशल जस्टिस कळायला तुम्हाला दहा जन्म घ्यावे लागतील. दारूचा कारखाना काढला म्हणजे आरक्षणाचे धोरण कळले का? शिक्षण संस्था, उद्योगधंदे, कारखाने, तहसीलदार, कलेक्टर, आमदार, खासदार एवढे सारे असताना मराठा समाज मागास असेल, तर मग पुढे गेला कोण, असा सवाल करत महाराष्ट्र सामाजिक भूमिका घेणाऱ्यांच्या हातात नाही, तर महाराष्ट्र घराणेशाही, कारखानदारी, दारूचे कारखाने चालवणांऱ्याच्या हातात आहे, अशी घणाघाती टीका हाके यांनी केली..एका ॲफिडेव्हिटवर कुणाला जात बदलता येत नाही. ते संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य मागासवर्ग तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला मान्य नाही. तसे निकाल आले आहेत. जातीचं आरक्षण मिळवण्यासाठी त्या-त्या जातीत जन्माला यावं लागते, असंही हाके म्हणाले..दहा टक्क्यांना सरकार घाबरलेमहाराष्ट्र हा अठरापगड जातीचा, दीन-दलित, कष्टकरी, भटक्या विमुक्त, अल्पसंख्याकांचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दहा टक्के लोकांच्या मताला घाबरून दोन सप्टेबरचा जीआर काढला आणि आमच्या ओबीसींच्या आरक्षणाची मसलत बुडवली. मात्र आमदारकी, खासदारकीचा मार्ग आपल्या वाड्या-वस्त्यांवरून जातो, ही जाणीव त्यांनी ठेवावी, असा इशाराही हाके यांनी यावेळी दिला..