Ganesh Visarjan 2025: दुर्दैवी घटना! 'विसर्जन मिरवणुकीत हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने युवकाचा मृत्यू'; डीजेचा दणदणाट, आनंदावर दुःखाचे विरजण

कोल्हार : गणरायाला निरोप देण्यासाठी सर्वत्र गणेशभक्तांचा आनंद ओसंडून वाहत असतानाच भगवतीपूर (ता. राहाता) येथील विसर्जन मिरवणुकीवर दुःखाचे विरजण पडले. थडीफाटा वस्तीवरील ओंकार रवींद्र खर्डे (वय १७) या युवकाचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला. विसर्जन मिरवणुकीतील डीजेच्या दणदणाटात नाचल्यानंतर त्याने पाणी प्राशन केले आणि काही क्षणातच त्याला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. आणि तो गतप्राण झाला. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.ओंकार हा प्रवरा पब्लिक स्कूलमध्ये बारावीच्या विज्ञान शाखेत शिकत होता. भगवतीपुरचे माजी सरपंच रावसाहेब कमळाजी खर्डे यांचा तो नातू होता. अंत्यसंस्कारप्रसंगी मान्यवरांनी ओंकारच्या निधनामुळे हळहळ व्यक्त करतानाच श्रद्धांजलीपर भाषणात डीजेविषयी चिंता व्यक्त केली. कोल्हारचे माजी सरपंच ॲड. सुरेंद्र खर्डे यांनी गणेशोत्सव व इतरही खासगी किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी लावल्या जाणाऱ्या डीजेच्या आवाजामुळे गावकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाला पोलिसांची बेपरवाई कारणीभूत असल्याचा आरोप केला. .ते म्हणाले,न्यायालयाने काही मर्यादा, तर पोलिसांनी गणेशोत्सवकाळात डीजेवर बंदी घालूनही नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. त्यातूनच अशा दुर्दैवी घटना घडतात. कोल्हार व भगवतीपूर ग्रामपंचायतींनी डीजेबंदीचे यापूर्वी ठराव केले होते. माजी उपसरपंच अशोक आसावा म्हणाले, की आनंदोत्सव साजरा करताना तरुणांनी भान ठेवले पाहिजे. अशा दुर्दैवी घटनांमधून त्यांनी बोध घ्यावा. डीजे ऐवजी पारंपरिक वाद्य वाजवावीत. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.समाजशास्त्राचे अभ्यासक ॲड. डॉ. शेखर बोऱ्हाडे म्हणाले की, डीजेच्या प्रचंड आवाजामुळे मुलांमध्ये बहिरेपणा येऊ लागला आहे. त्यावरील लेजरच्या प्रखर प्रकाशामुळे अंधत्वाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमात तरुणांचे मृत्यू ओढावल्याच्या घटना घडत आहेत. प्रवरा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. भास्करराव खर्डे व निवृत्त कृषी अधिकारी दत्तात्रेय रं. राऊत यांनीही डीजेमुळे घडणाऱ्या अशा घटनांविषयी याप्रसंगी चिंता व्यक्त केली.